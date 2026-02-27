Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Türkiye, 2017 yılından sonra yeniden DPR işlemi gerçekleştirdi. DPR, bankanın bilanço yapısını güçlendirme, fonlama kaynaklarını çeşitlendirme ve uluslararası piyasalardan uzun vadeli, uygun maliyetli dış kaynak sağlama stratejisi kapsamında havale akımları ve ihracat alacaklarına dayalı bir seküritizasyon programı niteliği taşıyor.

Bankanın sağladığı 10 yıla kadar farklı vadelerde 380 milyon dolar toplam finansman içerisindeki 230 milyon dolarlık kısım, Standard Chartered Bank aracılığıyla sürdürülebilir finansman niteliğinde yapılandırıldı. Bu tutar, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, yeşil binalar ve düşük karbonlu üretim gibi çevresel yatırımların yanı sıra KOBİ'lerin, kadınların ve gençlerin desteklenmesine yönelik sosyal etkiye sahip projelerin finansmanında kullanılacak.

İşleme, ABD ve Körfez Bölgesi (GCC) merkezli yatırımcıların yanı sıra uluslararası bankalar ve uzun vadeli portföy odaklı kurumsal yatırımcılar katıldı.

İşlem, Türkiye'de kalkınma bankası niteliği taşımayan gerçek yatırımcılarla gerçekleştirilen uzun vadeli sürdürülebilir temalı seküritizasyon işlemleri arasında öncü bir örnek olma özelliği taşıyor. Gerçekleştirilen seküritizasyon işlemi, bu yönüyle dış kaynak sağlamada yatırımcı tabanının genişlemesi ve Türkiye'ye yönelik sürdürülebilir sermaye akışının güçlenmesi açısından önem arz ediyor.

"SOMUT BİR GÖSTERGESİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, gerçekleştirdikleri DPR seküritizasyon işleminin, QNB Türkiye'ye duyulan güvenin ve bankanın uluslararası piyasalardaki erişim kapasitesinin somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

Tan, 380 milyon dolar tutarındaki bu işlemle uzun vadeli ve sürdürülebilir fonlama kaynaklarını çeşitlendirirken, bilanço yapısını daha da güçlendirdiklerini ve fonlama kompozisyonlarını dengeli bir şekilde yönettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İşlemin 230 milyon dolarlık sürdürülebilir finansman niteliğindeki kısmı, bir kaynak temini olmanın yanı sıra sürdürülebilir finans yaklaşımımızın uluslararası yatırımcılar nezdinde güçlü bir karşılık bulduğunu da gösteriyor. Finansal dayanıklılığımızı artırırken, reel sektörün dönüşümünü destekleyen ve uzun vadeli değer yaratan finansman modelimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de fonlama araçlarımızı çeşitlendirmeye ve sürdürülebilir finansman kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz."