Analist Paul Wong’a göre 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan ittifakların ve ekonomik varsayımların çöktüğü 2025 yılının ardından, 2026 "istikrarsızlığın kurumsallaştığı" yıl olacak.

Küreselleşmenin yerini kutuplaşmış güç bloklarına bıraktığı bu yeni dönemde, ülkeler birbirlerinin para birimlerine güvenmeyi bırakıyor. Wong, bu durumu şu çarpıcı sözlerle özetliyor:

"Dünya parçalandıkça, tarafsız bir parasal rezerv sistemine ihtiyaç duyacaksınız. Altın, bloklar arası ticarette herkesin üzerinde uzlaştığı tek referans noktası olarak öne çıkıyor."

2026’NIN ANA TEMALARI: BORÇ, ENFLASYON VE KRİTİK MİNERALLER

Sprott raporunda öne çıkan başlıklar, yatırımcılar için bir yol haritası niteliğinde:

• Değer Kaybı Trendi: Hükümetler devasa borçlarını yönetmek için enflasyonu aktif bir araç olarak kullanıyor. Fed ve Hazine'nin "rezerv yönetimi" adı altında yaptığı hamleler, aslında paranın satın alma gücünü eriten birer para basma operasyonu olarak görülüyor.

• Mali Egemenlik: Merkez bankaları artık enflasyonu düşürmekten ziyade, devletin borç sürdürülebilirliğini sağlamaya odaklanmış durumda. Bu da reel varlıklara (altın, gümüş, bakır) yönelimi zorunlu kılıyor.

• Kritik Mineraller ve Jeopolitik Silahlanma: Bakır, gümüş ve uranyum gibi mineraller artık sadece ticari meta değil, birer "jeopolitik araç".

Özellikle Çin'in rafineri kapasitesindeki hakimiyeti, Batı dünyası için ekonomik bir "Karşılıklı Garantili İmha" (MAD) riski taşıyor.

"YATIRIMCILAR HENÜZ KABULLENME AŞAMASINDA"

Paul Wong, ana akım yatırımcıların piyasadaki bu yapısal dönüşü yeni yeni anlamaya başladığını savunuyor.

"Yasın beş aşamasından geçiyoruz" diyen Wong, birkaç yıl öncesine kadar sadece "altın savunucularının" konuştuğu senaryoların artık kurumsal bir strateji haline geldiğini vurguluyor.

ALTIN İÇİN "PAHALI" ARGÜMANI GEÇERLİ Mİ?

Wong, altının fiyatının çok yükseldiği yönündeki eleştirilere retorik bir soruyla yanıt veriyor:

"Altın mı çok yükseldi, yoksa diğer tüm varlıklar ve para birimleri mi değer kaybetti?" Analiste göre altının küresel rezerv sistemindeki payı, önümüzdeki yıllarda bugünkünden çok daha büyük olacak.

