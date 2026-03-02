Pazartesi sabahı itibarıyla serbest piyasada gram altın 7.581,77 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın satış fiyatı 13.291,00 TL olurken, yarım altın 26.566,00 TL seviyesinde seyrediyor. Yatırımcıların sıkça tercih ettiği tam altın 51.215,43 TL, Cumhuriyet altını ise 52.881,00 TL'den alıcı buluyor. Daha yüksek hacimli yatırımlar için takip edilen gremse altının satış fiyatı 128.431,34 TL, ons altının satış fiyatı ise 5.357,81 dolar olarak kaydedildi.

Ekonomi uzmanları, küresel siyasi gerilimlerin devam etmesi durumunda fiyatlardaki bu hareketliliğin sürebileceğini öngörüyor. Vatandaşlar, hem iç hem de dış piyasadaki değişimleri anlık olarak izlemeye devam ediyor.