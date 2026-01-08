Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ile birlikte Londra'da uluslararası yatırımcılarla bir araya gelmeye hazırlanıyor. Bank of America (BofA) tarafından düzenlenen "Türkiye 2026 Conference", 12-13 Ocak tarihlerinde Londra’da gerçekleştirilecek.

Konferansın ilk gününde Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek açılış konuşmasını yapacak. TCMB Başkanı Karahan ise 13 Ocak'ta öğleden sonra düzenlenecek oturumda yatırımcılara hitap edecek.

PROGRAMDA YER ALACAK TÜRK ŞİRKETLERİ DE BELLİ OLDU

Londra'daki Bank of America Financial Centre binasında yapılacak toplantıya çok sayıda Türk şirketinin üst düzey yöneticileri de katılacak. Bloomberg HT tarafından görülen programa göre konferansta şu şirketler temsil edilecek:

Akbank, AKSA Enerji Üretim, Anadolu Efes, Anadolu Grubu, Aselsan, BİM, Coca-Cola İçecek, Erdemir, Ford Otomotiv, Sabancı Holding, Koç Holding, MAVI Giyim, Medical Park, Migros, Pegasus, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Turkcell, İş Bankası, Türkiye Sigorta, Şişecam, Vakıfbank, Yapı ve Kredi Bankası ve Ziraat Bankası.