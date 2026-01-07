Borsa İstanbul, 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. Yeni yılın ilk haftasında endeks genelinde pozitif bir hava hâkim olurken, bazı hisselerde yaşanan sert yükselişler yatırımcıların dikkatini çekti. Son 7 günlük performanslara bakıldığında, birkaç hisse senedinin yüzde 20’nin üzerinde değer kazanması, piyasada “yeni yıl rallisi mi başlıyor?” sorularını da beraberinde getirdi.

Özellikle orta ölçekli ve hareketli hisselerde görülen yükselişlerin sadece fiyat artışıyla sınırlı kalmaması, işlem hacimlerindeki belirgin artışla da desteklenmesi dikkat çekti. Bu tablo, söz konusu hisselere yönelik ilginin sadece spekülatif değil, aynı zamanda güçlü bir para girişiyle desteklendiğine işaret ediyor.

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN HİSSELERİ

Son bir haftalık verilere göre;

Kiler Holding (KLRHO), haftalık bazda yüzde 25’in üzerinde yükselişle öne çıkan hisselerden biri oldu. Hissede hem fiyat artışı hem de hacim tarafında belirgin bir canlanma gözlendi.

E-Data Teknoloji (EDATA), yüzde 17’yi aşan haftalık performansıyla teknoloji hisselerine yönelik ilginin sürdüğünü gösterdi.

Tapdi Tınaztepe (TNZTP), sağlık sektöründeki hareketliliğin de etkisiyle haftayı çift haneli güçlü bir yükselişle kapattı.

Sarkuysan (SARKY), metal ve sanayi hisselerine gelen alımların öne çıkan örneklerinden biri olurken, haftalık yükselişi yüzde 20 bandına yaklaştı.

Cem Zeytin (CEMZY) ise gıda tarafında dikkat çeken hisselerden biri olarak haftalık bazda güçlü prim yaptı.

Bu hisselerde görülen yükselişlerin ortak noktası, günlük hareketlerin yanında haftalık trendin de yukarı yönlü olması ve işlem hacimlerinin önceki dönem ortalamalarının üzerine çıkması oldu.

PİYASADA YENİ YIL BEKLENTİSİ

2026’nın ilk günlerinde oluşan bu tablo, yatırımcı psikolojisi açısından da önemli sinyaller veriyor. Yeni yılın başında risk iştahının artması, özellikle kısa vadeli trader’ların ve spekülatif fonların piyasaya daha aktif girmesine yol açabiliyor. Haftalık bazda yüzde 20’yi aşan getiriler, hem fırsat algısını güçlendiriyor hem de Borsa İstanbul’a olan ilgiyi yeniden canlandırıyor.

Ancak uzmanlar, sert yükselişlerin ardından kısa vadeli kâr satışlarının da gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor. Bu nedenle yatırımcıların yalnızca fiyat hareketine değil, şirket haberlerine, finansallara ve genel piyasa trendine birlikte bakmasının önemine vurgu yapılıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.