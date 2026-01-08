Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklamasında, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla sosyal medyada yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber yapan ve yorum paylaşan hesaplara yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Suçları Bürosu tarafından yürütülüyor. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na, söz konusu paylaşımlarla ilgili gerçek kimlik tespiti ve delil çalışmaları için yazılı talimat verildi.

Başsavcılık, yürütülen soruşturmanın amacının sermaye piyasalarında manipülatif içeriklerle yatırımcıları yanıltmaya yönelik faaliyetlerin ortaya çıkarılması olduğunu vurguladı.

Basın açıklaması, “Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur” ifadeleriyle sona erdi.