Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin yürüttüğü inceleme sonucunda önemli bir karar aldı.

Kurul’un 23.12.2025 tarihli toplantısında alınan karara göre, KIMMR pay piyasasında yapılan işlemler ve sosyal medya paylaşımlarında sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen kişiler hakkında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere ve aynı Kanun’un 115’inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen isimler şunlar oldu:

Hasan Meşe, Murtaza Yiğit, Kerim Toker, Oğuz Tanrıöver, Eşref Güngör, Ekrem Tanrıöver, Ayhan Toker, Hasan Kayacı, Alparslan Tanrıöver, Berkay Toker, Mehmet Emin Masca, Ayhan Yiğit, Abidin Güdücü, Abdurrahman Özdemir, Mustafa Canpolat, Mehmet Burçluköse, Ayşe Güdücü, Serhat Şeker ve Emre Olgaç.

Kurul kararında, söz konusu kişilerin KIMMR pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ve bu işlemlerle bağlantılı sosyal medya paylaşımları nedeniyle suç duyurusuna konu edildiği belirtildi.

Öte yandan SPK, 6362 sayılı Kanun’un 101/3 maddesi uyarınca, ilgili sosyal medya hesaplarında yapılan yayınlarla ilgili olarak içeriklerin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi amacıyla Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne bildirimde bulunulmasına da karar verdi.

Kanunda bu fiillerin karşılığı ne?

SPK’nın suç duyurusuna dayanak gösterdiği 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/2 maddesi, sermaye piyasalarında yanıltıcı izlenim oluşturacak şekilde işlem yapılmasını ve sosyal medya dahil her türlü araçla piyasanın yönlendirilmesini “piyasa dolandırıcılığı” kapsamında değerlendiriyor.

Kanuna göre bu fiillerin mahkeme tarafından sabit görülmesi halinde, ilgililer hakkında:

3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası

5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanması öngörülüyor.

Ayrıca mahkeme, dosyanın kapsamına göre sermaye piyasalarında işlem yasağı, elde edilen kazançların müsaderesi (el konulması) ve benzeri ek yaptırımlara da hükmedebiliyor.

Ancak mevcut aşamada söz konusu kişiler hakkında verilmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmadığı, sürecin suç duyurusu ve soruşturma safhasında olduğu özellikle vurgulanıyor.

Bu kararla birlikte KIMMR paylarında yaşanan sürece ilişkin adli sürecin de resmen başlatıldığı ifade edildi.

Uyarı: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.