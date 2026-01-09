Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Gönderal Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni kapsamını genişletti.

TCMB'nin Gönderal Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre şirket elektronik para ihracı hizmeti ve ödeme hizmeti sunacak.

Karar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

(AA)