İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, Borsa İstanbul’da işlem gören Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ (KIMMR) hisselerinde manipülatif eylemler yapıldığı iddiasıyla 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 17 şüpheli yakalandı.

Sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklandı. Hakimlik, diğer 2 şüpheliye ise adli kontrol (imza ve yurt dışına çıkış yasağı gibi) şartlarıyla serbest bırakılma kararı verdi.

Mahkemece tutuklananların isim listesi şöyle: Serhat Şeker, Oğuz Tanrıöver, Mustafa Canpolat, Murtaza Yiğit, Mehmet Emin Masca, Mehmet Burçlu Köse, Kerim Toker, Hasan Meşe, Hasan Kayacı, Abdurrahman Özdemir, Alparslan Tanrıöver, Berkay Toker, Ekrem Tanrıöver, Emre Olgaç, Eşref Güngör.

Savcılık açıklamasında, şüphelilerin mali tabloları manipüle ettikleri, asılsız beyanlarla piyasa hareketlerini yönlendirdikleri ve birlikte hareket ederek fiyat yükseltiş/düşürüşü yaparak haksız menfaat sağladıkları iddia edildi. Ayrıca, soruşturmanın “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” gibi suçlamalar çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.