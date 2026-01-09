Solana (SOL) piyasasında son dönemde artan alım sinyalleri dikkat çekiyor. ETF fonlarına gelen net girişler 10 milyon doların üzerine çıkarken, toplam net varlıkların arzın yaklaşık yüzde 1,5’ine yaklaşması olumlu bir görünüm veriyor. Bu eğilim, kurumsal yatırımcıların da piyasaya olan ilgisinin yeniden yükseldiğine işaret ediyor.

SOL’nun güçlü ekosistemi, DeFi, NFT ve Web3 uygulamalarına ev sahipliği yapması, projeyi Ethereum sonrası en büyük layer-1 çözümlerden biri olarak konumlandırıyor. Bu durum, XRP ile üçüncülük için süregelen rekabette Solana’nın avantajlı taraf olarak görülmesine katkı sağlıyor.

Piyasa analistleri, Solana’nın mevcut teknik seviyelerden toparlanma gösterebileceğini ve belirli dirençlerin kırılması halinde fiyatın 200 dolara kadar yükselmeye çalışabileceğini belirtiyor. Fiyat hareketleri, genel kripto piyasası koşulları, likidite akışları ve yatırımcı duyarlılığı ile şekillenmeye devam edecek.