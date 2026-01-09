Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. tarafından başlatılan ve yatırımcıların merakla takip ettiği bedelsiz bölünme sürecinde takas işlemleri tamamlandı.

MKK, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirime göre; 7 Ocak 2026 tarihinde hak kullanımına başlanan sermaye artırımı süreci, bugün itibarıyla (9 Ocak 2026) sonuçlandı.

SÜREÇ RESMEN TAMAMLANDI

Şirketin yüzde 100 oranında gerçekleştirdiği bedelsiz sermaye artırımı karşılığında hak edilen yeni pay senetleri, ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına "alacak" olarak kaydedildi.

Sürecin tamamlandığını bildiren MKK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.‘nin 07.01.2026 tarihinde başlayan %100 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 09.01.2026 tarihinde alacak kaydedilmiştir.”

HİSSELER İKİYE KATLANDI

Bu gelişmeyle birlikte, bölünme öncesi elinde AGROT hissesi bulunduran yatırımcıların portföylerindeki lot miktarı, bedelsiz oranı kadar (iki katına) çıkmış oldu.