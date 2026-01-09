Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret AŞ’nin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Karara göre şirket, iç kaynaklardan karşılanmak üzere 150 milyon 800 bin TL tutarında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek.

Bu işlemle birlikte Gimat’ın mevcut 149 milyon 200 bin TL olan sermayesi, 300 milyon TL’ye yükseltilecek. Artışın tamamı iç kaynaklardan yapılacak.

Yapılan hesaplamaya göre bedelsiz oranı yaklaşık %101,07 seviyesinde bulunuyor. Bu da teorik olarak elinde 1.000 lot bulunan bir yatırımcının, bedelsiz sonrası yaklaşık 2.010 lota ulaşacağı anlamına geliyor.

Bedelsiz sermaye artırımı süreci, SPK onayının ardından şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlayacağı takvim doğrultusunda kesinleşecek.

