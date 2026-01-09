Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), QNB Bank AŞ’nin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Karara göre banka, iç kaynaklardan karşılanmak üzere 2 milyar 150 milyon TL tutarında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek.

Bu işlemle birlikte QNB Bank’ın mevcut 3 milyar 350 milyon TL olan sermayesi, 5 milyar 500 milyon TL’ye yükselecek. Artışın tamamı iç kaynaklardan karşılanacak olup, yatırımcılardan herhangi bir bedel talep edilmeyecek.

Yapılan hesaplamaya göre, söz konusu sermaye artırımı yaklaşık %64,18 bedelsiz oranına karşılık geliyor. Bu da teorik olarak elinde 500 lot bulunan bir yatırımcının, bedelsiz sonrası yaklaşık 821 lota sahip olacağı anlamına geliyor.

Bedelsiz sermaye artırımı, SPK onayının ardından şirketin belirleyeceği takvim doğrultusunda Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Borsa İstanbul süreciyle birlikte uygulanacak.

Uyarı: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.