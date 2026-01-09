Belediyeden yapılan açıklamada, kentte verilen içme suyunda insan sağlığını tehdit eden herhangi bir durumun bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, içme suyunun arıtma tesislerinde düzenli olarak analiz edildiği vurgulanarak, "Şebeke suyuna kimyasal madde karıştığı, sağlık sorunlarına yol açtığı' yönünde tamamen asılsız ve gerçek dışı iddialar yayılmaktadır. İddia edildiği gibi aşırı kimyasal kullanımı, yanık, zehirlenme ya da benzeri bir risk kesinlikle söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

ŞEBEKE SUYU NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle baraj havzalarına doğal yollarla taşınan maddelerin bazı bölgelerde geçici toprak kokusuna yol açabildiği aktarılan açıklamada, bunun kirlilik anlamına gelmediği ve sağlık açısından risk oluşturmadığı kaydedildi.

Açıklamada, kamuoyunu yanıltarak korku ve panik oluşturmaya yönelik paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlatıldığı belirtilerek, vatandaşlardan Edirne Belediyesi’nin resmi açıklamalarını takip etmeleri istendi.