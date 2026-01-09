Borsa İstanbul’da geride kalan haftada dikkat çeken bir ralli yaşandı. Özellikle bazı hisselerde görülen sert yükselişler, kısa sürede %30’un üzerinde prim yapan şirketleri yatırımcıların odağına taşıdı. Artan işlem hacimleri ve güçlü alımlar, piyasanın belirli hisselerde yoğunlaştığını ortaya koydu.

Bu hafta haftalık bazda %30’un üzerinde getiri sağlayan hisseler şöyle sıralandı:

BAKIRDAN KİMYAYA, TEKNOLOJİDEN HOLDİNGLERE GENİŞ BİR RALLİ

Haftanın en dikkat çekici performanslarından biri Sarkuysan (SARKY) cephesinde görüldü. Hisse, haftalık bazda yaklaşık %35,5 prim yaparak listenin zirvesine yerleşti. Güçlü işlem hacmi ve sert fiyat hareketleri, hissede spekülatif ilginin arttığına işaret etti.

Onu Ahes GYO (AHSGY) izledi. Gayrimenkul tarafında son dönemde artan hareketlilik, hissede %34,8 seviyesine ulaşan haftalık kazançla fiyatlara yansıdı.

Holding tarafında ise Kiler Holding (KLRHO) öne çıktı. Hisse, hafta boyunca dalgalı ama yukarı yönlü seyrini koruyarak %34,3 civarında haftalık getiri üretti.

Teknoloji hisselerinde de güçlü bir tablo vardı. E-Data Teknoloji (EDATA), artan ilgiyle birlikte haftayı %32,7 yükselişle kapattı. Benzer şekilde kimya sektöründen Bahadır Kimya (BAHKM) da %32’nin üzerinde haftalık performans sergileyerek listenin üst sıralarında yer aldı.

Son günlerde volatilitesiyle sık sık gündeme gelen Temapol Polimer Plastik (TMPOL) haftalık bazda %30,9 artış kaydederken, finansal kiralama tarafında Katılımevim (KTLEV) hissesi de haftayı %30’un üzerinde primle tamamladı.

ORTAK PAYDA: YÜKSEK HACİM, YÜKSEK OYNAKLIK

Bu hisselerin ortak noktası, hafta boyunca belirgin şekilde artan işlem hacimleri ve sert fiyat hareketleri oldu. Bu tablo, kısa vadeli al-sat işlemlerinin ve spekülatif ilginin öne çıktığı bir haftaya işaret ederken, yükselişlerin sektör bazlı değil daha çok hisse bazlı gerçekleştiği görüldü.

Önümüzdeki günlerde bu hisselerde hareketliliğin sürüp sürmeyeceği, hem BIST genel eğilimi hem de şirketlerden gelebilecek haber akışına bağlı olarak şekillenecek.

Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Burada yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler genel niteliktedir. Yatırım kararlarınızı kendi risk profilinize uygun şekilde, profesyonel danışmanlık alarak vermeniz önemlidir.