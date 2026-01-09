Piyasa analizleri ve sivri çıkışlarıyla tanınan Arthur Hayes, ABD ekonomisindeki son gelişmeleri "Bitcoin için boğa sinyali" olarak yorumladı.

Ünlü yatırımcı, BEYAZ Saray’ın konut krizine çözüm arayışının, aslında piyasaya devasa bir likidite enjeksiyonu anlamına geldiğini savunuyor.

"GİZLİ" NİCELİKSEL GEVŞEME (QE) DÖNEMİ Mİ BAŞLIYOR?

Hayes’in gündeme getirdiği senaryonun merkezinde, ABD’nin dev finans kuruluşları Fannie Mae ve Freddie Mac yer alıyor.

Yönetim, konut kredisi faizlerini düşürmek ve ev sahipliğini teşvik etmek amacıyla bu kuruluşları 200 milyar dolarlık mortgage destekli menkul kıymet (MBS) alımıyla görevlendirdi.

Amaç, mortgage tahvilleri ile devlet tahvilleri arasındaki faiz farkını (spread) daraltarak piyasayı rahatlatmak olsa da Hayes bu durumu "ABD'nin kendi versiyonu olan bir niceliksel gevşeme" olarak nitelendiriyor. Ona göre yönetim, ekonomiyi yeniden "ısıtmak" ve piyasaya para pompalamak için düğmeye bastı.

"DÖRT YILLIK DÖNGÜLER BİTTİ, GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA"

Dubai’deki Token2049 etkinliğindeki konuşmasına atıfta bulunan Hayes, Bitcoin analizlerinde ezber bozan bir yaklaşım sergiliyor. Hayes'e göre:

• Bitcoin'in geleneksel 4 yıllık döngü (halving) modelleri artık eskisi kadar belirleyici değil.

• Yeni dönemin anahtarı, küresel merkez bankalarının bilançolarında ve para basma politikalarında yatıyor.

38 TRİLYON DOLARLIK BORÇ ÇIKMAZI

Hayes, ABD'nin 38 trilyon doları aşan kamu borcunu yönetebilmek için "büyük ölçekli ve devlet yönlendirmeli bir kredi genişlemesine" mecbur kalacağını öngörüyor.

Senaryoya göre Hazine tahvil getirilerinin sert bir şekilde yükselmesi durumunda, sistemin çökmemesi için geçmiştekileri gölgede bırakacak bir parasal genişleme devreye girecek.

İtibari paraların bollaştığı bu ortamda, sınırlı arza sahip olan Bitcoin, en güçlü alternatif varlık olarak 1 milyon dolar hedefine doğru yola çıkacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.