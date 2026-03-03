Günlük verilere göre yabancı payı baz puan (bps) bazında en çok artan ve azalan hisseler şu şekilde sıralandı:

Yabancı Oranı En Çok Artanlar: SANFM (1,62 bps), SMART (1,61 bps) ve MRGYO (1,51 bps).

Yabancı Oranı En Çok Azalanlar: YAPRK (-5,69 bps), CVKMD (-4,27 bps) ve ZERGY (-4,2 bps).

İSTİKRARLI ARTIŞ VE DÜŞÜŞ SERİLERİ

Raporun en çarpıcı bölümlerinden biri olan "sürekli artış" ve "sürekli düşüş" listeleri, yabancı yatırımcının orta vadeli stratejisine ışık tutuyor. Özellikle AEFES, DMRGD, DSTKF, GLYHO ve GMTAS hisselerinde yabancı payının tam 10 gündür kesintisiz artış göstermesi dikkat çekici bir "alım serisi" olarak kaydedildi.

Buna karşılık, yabancıların elden çıkarma eğiliminde olduğu hisselerde ise LOGO 10 günlük düşüş serisiyle başı çekerken; GEDIK, HUNER, KONYA ve OSMEN hisselerinde yabancı payı son 9 gündür sürekli azalış gösteriyor.

