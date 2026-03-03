Stratejik öneme sahip bu proje kapsamında, Özbekistan genelinde yer alan yaklaşık 200 trafo merkezi ve enerji santrali, yüksek siber güvenlik standartlarıyla donatılmış merkezi bir sisteme bağlanacak. Mevcut dağınık ve manuel yapıdan dijital bir sisteme geçişi sağlayacak olan Yeo Teknoloji, ülkenin elektrik üretim ve iletim altyapısını anlık olarak izlenebilir ve yönetilebilir hale getirecek.

40 MİLYON NÜFUS İÇİN GÜVENLİ VE VERİMLİ ENERJİ ARZI

Yaklaşık 40 milyon nüfusa sahip Özbekistan'ın enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi hedefleyen proje, şu kritik kazanımları beraberinde getirecek:

Elektrik şebekesinin dijitalleşme ve siber güvenlik seviyesinin yükseltilmesi,

Operasyonel verimliliğin artırılması,

Güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonunun hızlandırılması.

ULUSLARARASI ARENADA "GÜVENİLİR ÇÖZÜM ORTAĞI" KONUMU

2019 yılında Azerbaycan’daki benzer bir projeyi başarıyla tamamlayan Yeo Teknoloji, Özbekistan ile attığı bu yeni imzayla kritik enerji altyapılarında küresel bir oyuncu olma konumunu pekiştirdi. Şirket, bu projenin "Energy Infrastructure Platform" olma stratejisini desteklediğini ve uzun vadeli sürdürülebilir büyüme vizyonuna önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

