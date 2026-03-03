Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre taze veya soğutulmuş meyvesi yenen sebzelerdeki fiyat artışını yüzde 21,57 ile "taze veya soğutulmuş yeşil baklagil sebzeleri" ve yüzde 16,67 ile "diğer sütler ve krema" kategorileri izledi.

Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 16,42 ile tereyağı ve sütten elde edilen diğer yağlar, yüzde 15,51 ile mevduat kabul eden kuruluşlara yapılan doğrudan ödemeler, yüzde 15,4 ile çiğ ve tam yağlı süt, yüzde 14,7 ile taze veya soğutulmuş yeşil yapraklı veya saplı sebzeler yer aldı.

EN ÇOK HAVA YOLU İLE YURT DIŞI YOLCU TAŞIMACILIĞI UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 32,44 ile hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bunu yüzde 16,64 ile ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünler, yüzde 6,79 ile kadın ve kız çocuk giysileri, yüzde 5,66 ile erkek ve erkek çocuk giysileri, yüzde 5,48 ile bebek giysileri (0-2 yaş), yüzde 4,64 ile diğer bilgi ve iletişim ekipmanları takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, şubatta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Taze veya soğutulmuş meyvesi yenen sebzeler (Domates, biber, salatalık, kabak vb.)33,04Taze veya soğutulmuş yeşil baklagil sebzeleri21,57Diğer sütler ve krema16,67Tereyağı ve sütten elde edilen diğer yağlar16,42Mevduat kabul eden kuruluşlara yapılan doğrudan ödemeler15,51Çiğ ve tam yağlı süt15,4Taze veya soğutulmuş yeşil yapraklı veya saplı sebzeler14,7Yoğurt ve benzeri ürünler14,09Taze turunçgiller12,77Yağı alınmış süt12,39Şubatta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı-32,44Ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünler-16,64Kadın ve kız çocuk giysileri-6,79Erkek ve erkek çocuk giysileri-5,66Bebek giysileri (0-2 yaş)-5,48Diğer bilgi ve iletişim ekipmanları-4,64Elektrik-3,74Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı-3,69Kadın ayakkabıları-3,54Yumurtalar-3,53