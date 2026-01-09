Ocak 2026'nın ilk haftasında BIST 100 endeksinin 12.124 puan ile tarihi zirvesini tazelemesiyle birlikte, Bank of America'nın hamleleri dikkatle izlenmeye başlandı. 7 Ocak itibarıyla bankacılık endeksinde yaklaşık 1 milyar TL'lik satış gerçekleştiren banka, bu hamlesini "pozisyon dengelenmesi" olarak tanımladı.

Ancak satışlar borsadan çıkış anlamına gelmiyor. BofA, bankalardan elde ettiği likiditeyi hızla diğer stratejik sektörlere aktarıyor:

Enerji Sektörü: Son raporlarda ASTOR Enerji ve yenilenebilir enerji şirketleri BofA'nın alım listesinde ilk sıralarda yer aldı. Sadece 8 Ocak tarihinde bankanın 2 milyar TL'yi aşan toplam alımında enerji hisseleri başrolü oynadı.

Savunma ve Havacılık: Jeopolitik konum ve ihracat potansiyeli nedeniyle Aselsan ve Türk Hava Yolları, yabancı kurumun "güvenli liman" tercihleri arasında kalmaya devam ediyor.

Perakende: Enflasyondaki düşüş trendine rağmen nakit akışı güçlü olan BİM gibi perakende devleri BofA'nın radarına girdi.

12-13 Ocak Kritik Viraj: Türkiye Yatırım Konferansı

BofA'nın asıl büyük hamlesinin önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor. 12-13 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan BofA Türkiye Yatırım Konferansı, dev fon yöneticilerini Türk şirketleriyle bir araya getirecek.

Analist Notu: "Konferans öncesi yapılan bu sektörel değişimler, yabancı yatırımcının 2026'da sadece bankalara değil, Türkiye'nin sanayi ve teknoloji kaslarına da yatırım yapacağının sinyali."

2026 Beklentisi: "Gelişmekte Olan Ülkeler İçinde Favori"

Bank of America stratejistleri, 2026 yılı için yayınladıkları strateji raporunda Türkiye'yi "yılın sürprizi" olarak nitelendirmişti. Ortodoks para politikalarının meyvelerinin toplandığı bu dönemde, BofA'nın Türkiye için ana temaları şunlar:

Dezenflasyon Süreci: Faiz indirimlerinin başlamasıyla sanayi hisselerinde beklenen ralli.

Yabancı Girişi: Endeksin dolar bazlı ucuzluğu nedeniyle kurumsal fonların geri dönüşü.

Model Portföy: Bankanın model portföyünde sanayi ağırlığının, bankacılık ağırlığını geçmeye başladığı gözlemleniyor.