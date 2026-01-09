Elon Musk’ın liderliğindeki Tesla, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruyla, Model Y ailesinin en yeni üyesini tanıttı.

Model Y Standard uzun menzilli arkadan çekişli (Long Range RWD) adıyla Avrupa yollarına çıkan bu yeni versiyon, markanın bugüne kadar ürettiği en verimli Model Y olma unvanını taşıyor.

VERİMLİLİKTE YENİ STANDART

Yeni Model Y’nin en çarpıcı özelliği, elektrikli araç teknolojisindeki mühendislik başarısını gözler önüne seren tüketim değerleri oldu.

Araç, 100 kilometrelik sürüşte sadece 12,7 kWh enerji tüketerek sınıfındaki standartları yeniden belirliyor.

BATARYA VE MENZİLDE BÜYÜK SIÇRAMA

Önceki versiyonlarla kıyaslandığında, yeni modelin teknik altyapısında önemli iyileştirmeler göze çarpıyor. Yapılan güncellemelerle birlikte ortaya çıkan farklar şu şekilde:

• Batarya Kapasitesi: 64 kWh’lık kapasite 74 kWh seviyesine yükseltildi.

• Menzil: Artan batarya gücü ve verimlilik sayesinde, önceki modelde 534 kilometre olan menzil, 657 kilometreye çıkarıldı.

Bu artış, kullanıcıların şarj endişesini (range anxiety) azaltma konusunda Tesla'nın attığı en büyük adımlardan biri olarak görülüyor.

AVRUPA FİYATI VE TÜRKİYE BEKLENTİSİ

Avrupa pazarında siparişe açılan bu özel versiyonun başlangıç fiyatı 46 bin 990 euro olarak belirlendi.

Gözler şimdi bu verimlilik canavarının Türkiye pazarına ne zaman gireceğinde.

Henüz resmi bir satış tarihi açıklanmasa da sektör kaynakları aracın Türkiye'deki vergilendirme sistemindeki konumuna dair tahminlerini paylaşıyor.

Yeni Model Y'nin Türkiye'ye geldiğinde yüzde 25'lik ÖTV dilimine girmesi ve fiyatının yaklaşık 2,5 milyon TL seviyelerinde olması bekleniyor.