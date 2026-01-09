Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri AŞ’nin halka arzına onay verdi. Onay kapsamında şirket hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla paylarını yatırımcılara sunacak.

İzahnameye göre Üçay Mühendislik’in mevcut 175 milyon TL olan sermayesi, 50 milyon TL bedelli sermaye artırımıyla 225 milyon TL’ye yükseltilecek. Bu kapsamda 50 milyon TL nominal değerli yeni pay ihracı gerçekleştirilecek.

Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Ayhan Karacabey’e ait 5 milyon TL nominal değerli B grubu paylar ile Mustafa Bozkurt’a ait 5 milyon TL nominal değerli B grubu paylar da satışa sunulacak. Böylece toplamda 10 milyon TL nominal değerli pay ortak satışı kapsamında yatırımcılarla buluşturulacak.

İzahnamede yer alan bilgilere göre, 1 TL nominal değerli paylar 18,00 TL sabit fiyat üzerinden halka arz edilecek.

Süreçle birlikte Üçay Mühendislik paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması ve halka arz takviminin önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.