Üçay Mühendislik halka arzı ne zaman?

Mevcut durumda Üçay Mühendislik’in halka arz tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. SPK onayının ardından şirketin ve aracı kurumların, önümüzdeki günlerde taslak izahnameyi güncelleyerek talep toplama tarihlerini kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Halka arzlarda uygulamada genellikle SPK onayını takip eden 1–3 hafta içinde talep toplama sürecine geçiliyor. Ancak net tarih, yayımlanacak resmi duyurularla kesinleşecek.

Üçay Mühendislik halka arzında kaç lot dağıtılacak?

İzahnameye göre Üçay Mühendislik halka arzında:

50 milyon TL nominal bedelli sermaye artırımı

10 milyon TL nominal ortak satışı

olmak üzere toplamda 60 milyon adet payın halka arz edilmesi planlanıyor.

Payların 1 TL nominal değerli olduğu ve 18,00 TL sabit fiyattan satışa sunulacağı açıklandı.

Kaç lot düşer? (Olası senaryolar)

Kaç lot düşeceği, tamamen halka arza katılan yatırımcı sayısına ve dağıtım yöntemine bağlı olacak. Resmi talep toplama başlamadan net rakam vermek mümkün değil. Ancak örnek olması açısından bazı olası senaryolar şöyle:

500 bin katılımcı olursa: Kişi başı ortalama ~120 lot

1 milyon katılımcı olursa: Kişi başı ortalama ~60 lot

1,5 milyon katılımcı olursa: Kişi başı ortalama ~40 lot

(Bu hesaplamalar eşit dağıtım varsayımıyla yapılmış tahmini örneklerdir. Gerçek dağılım, bireysel-kurumsal oranları ve filtreleme yöntemine göre değişir.)

Üçay Mühendislik halka arz büyüklüğü

Planlanan halka arzda toplam nominal tutar 60 milyon TL olurken, 18 TL fiyattan yaklaşık 1,08 milyar TL büyüklikte halka arz yapılması öngörülüyor. Halka arz sonrası şirket sermayesi 175 milyon TL’den 225 milyon TL’ye yükselecek.

Üçay Mühendislik halka arzında tarih henüz netleşmedi. Kaç lot düşeceği ise talep toplama sürecinde ortaya çıkacak. Resmi duyuru yapıldığında; tarih, dağıtım yöntemi ve aracı kurum bilgileri de kesinlik kazanacak.