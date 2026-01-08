Borsa İstanbul’da yabancı yatırımcıların Aralık ayında en çok alım ve satım yaptığı hisseler netleşti. Borsa İstanbul verilerine göre yabancılar, ay boyunca özellikle bankacılık ve savunma sanayi hisselerinde yoğun alım yaparken; havacılık, gayrimenkul ve holding tarafında ise dikkat çekici satışlar gerçekleştirdi.

Yabancı hareketleri, piyasanın hangi sektörlere yöneldiğini ve hangi alanlarda risk azaltıldığını göstermesi açısından yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Bankalar ve sanayi hisseleri ön planda

Aralık ayında yabancı yatırımcıların en fazla net alım yaptığı hisse Akbank (AKBNK) oldu. Akbank hisselerinde yaklaşık 226 milyon dolarlık net yabancı alımı gerçekleşti. Onu Aselsan (ASELS) 171 milyon dolar, Ereğli Demir Çelik (EREGL) 77 milyon dolar ve Tüpraş (TUPRS) 71 milyon dolar ile izledi.

Listeye bakıldığında yabancıların bankacılık, savunma sanayi, demir-çelik ve rafineri tarafında pozisyon artırdığı görülüyor. Migros (MGROS) ve Garanti BBVA (GARAN) hisselerinde de yaklaşık 70 milyon dolarlık net alım dikkat çekti. Turkcell (TCELL) ve Yapı Kredi (YKBNK) de yabancıların alım tarafında öne çıkan diğer hisseler oldu.

En çok satılan hisselerde THYAO ilk sırada

Yabancı yatırımcıların en fazla net satış yaptığı hisse ise Türk Hava Yolları (THYAO) oldu. THYAO’da Aralık ayında yaklaşık 160 milyon dolarlık net yabancı satışı gerçekleşti.

THYAO’yu Destek Faktoring (DSTKF), Emlak Konut GYO (EKGYO) ve Sabancı Holding (SAHOL) izledi. Satış tarafında ayrıca Rönesans Gayrimenkul (RGYAS), Politeknik Metal (POLTK), EFOR Çay (EFOR), Türk Telekom (TTKOM), Halkbank (HALKB) ve Tat Gıda (TATEN) hisseleri yer aldı.

Yabancı akımı ne anlatıyor?

Veriler, yabancı yatırımcıların Aralık ayında daha çok bilançosu güçlü, ihracat kabiliyeti olan ve döviz geliri yüksek şirketlere yöneldiğini; buna karşın bazı büyük ölçekli ve daha volatil hisselerde pozisyon azalttığını gösteriyor.

Uzmanlara göre yabancı giriş-çıkışları kısa vadeli fiyat hareketleri üzerinde etkili olurken, orta ve uzun vadede sektör tercihlerinin değişimi açısından da önemli sinyaller veriyor.

Yatırımcılar neye dikkat etmeli?

Yabancı işlemleri tek başına bir yatırım kararı olarak görülmemeli. Ancak hangi sektörlere para girişi olduğu, hangi alanlarda çıkış yaşandığı; piyasanın genel eğilimini ve risk algısını okumak açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.