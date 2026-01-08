Mediazone CEO’su Kaan Kayabalı ve Mackolik CEO’su Engin Kehale, Mackolik’in önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını Hisse.net’e değerlendirdi.

Küresel büyüme hedeflerinden yeni kazanç modellerine, grup sinerjisinden platform vizyonuna uzanan bu çerçeve, şirketin 2026 ve sonrasına yönelik yeni hikâyesini ortaya koyuyor.

Mediazone CEO’su Kaan Kayabalı: “Mackolik’in geleceğine güvenimiz tam”

Mediazone CEO’su Kaan Kayabalı, Mackolik’in grup içindeki stratejik konumuna ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentilere dair net mesajlar verdi. Kayabalı, Mediazone olarak Mackolik’in geleceğine güvenlerinin tam olduğunu vurgularken, platformun yalnızca Türkiye’de değil, küresel ölçekte de en büyük spor uygulamalarından biri olduğunu ifade etti.

“27 milyon kişi, tek platform”

Kayabalı’nın paylaştığı verilere göre Mackolik, bugün Türkiye’de 27 milyon, Fransızca, İngilizce ve Arapça dillerinde ise yaklaşık 6 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda. Mediazone cephesinde stratejik önceliğin, tüm grup şirketlerinde olduğu gibi Mackolik’te de yalnızca reklama dayalı bir yapıdan çıkarak, kullanıcılara sunulacak yeni hizmet ve ürünlerle reklam dışı gelir kanalları oluşturmak olduğunu belirten Kayabalı, bu noktada Mackolik’in sahip olduğu büyük topluluğun çok güçlü fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Mediazone mecraları arasındaki sinerjinin Mackolik gelirlerine etkisinin önümüzdeki dönemde daha görünür hale gelmesini beklediklerini ifade eden Kayabalı, grup içinde yapılan teknik ve operasyonel entegrasyonlarla birlikte reklamverenlere artık çok daha doğru hedeflemeli ve çok daha etkili reklam modelleri sunabildiklerini vurguladı. Bu dönüşümün, dijital reklam tarafındaki sektörel bağımlılığı da önemli ölçüde azalttığını belirtti.

Kayabalı ayrıca 2026 yılının, Mediazone’un oyun ve finansal teknolojiler alanlarında yaptığı yatırımlar sonucu ortaya çıkan ürün ve hizmetlerin Mackolik kitlesiyle buluşacağı ve bu sayede yepyeni gelir kalemlerinin devreye alınacağı bir yıl olacağını ifade etti. Mediazone’un girişimci kimliği ve sürekli büyüme hedefiyle yoluna güçlü bir özgüvenle devam ettiğini belirten Kayabalı, Mackolik’in bu büyüme hikâyesinin merkezinde yer aldığını söyledi.

“Kullanıcıdan doğrudan gelir ve yapay zekâ dönemi başlıyor”

Mediazone cephesinde ortaya konan bu vizyonun sahadaki karşılığını ve Mackolik’in bu hedeflere nasıl ulaşmayı planladığını ise Mackolik CEO’su Engin Kehale anlattı. Reklam yapılanmasındaki yeni dönemden küresel büyüme hamlelerine, Afrika ve Orta Doğu açılımından kullanıcıdan doğrudan gelir yaratma modeline uzanan yol haritası, Mackolik’in önümüzdeki yıllardaki dönüşümünün ana başlıklarını ortaya koyuyor.

Mackolik’in 2026 ajandasında en kritik başlıklardan biri de kullanıcıdan doğrudan gelir yaratma modeli. Engin Kehale’ye göre Mackolik’te önümüzdeki dönemin ana hikâyesi, kullanıcıyla doğrudan temas eden yeni gelir modelleri olacak. Kehale süreci şöyle özetliyor:

Bu konu, Mackolik içerisinde bir süredir çalıştığımız ve 2026’nın ilk çeyreğinde hayata geçirmeyi planladığımız bir strateji. Bildiğiniz gibi Mackolik’te şu an bir aylık reklamsız üyelik mevcut. Biz, bu yapıyı genişleterek kullanıcıların farklı faydalar sağlayabileceği bir üyelik sistemine geçmeyi planlıyoruz. Farklı fiyat aralıklarında oluşturacağımız üyelik tipleriyle, kullanıcılar reklamsız uygulamanın yanında çeşitli avantajlar, ek özellikler ve kişiselleştirmelerden faydalanıyor olacaklar. Üzerinde çalıştığımız yapay zeka projesi mAI’yi de bu sisteme entegre etmeyi ve kullanıcıların spor konusunda yararlanabileceği bir akıllı asistan haline getirmeyi planlıyoruz.

“Mackolik’te 360 derece platform modeli”

Reklam tarafındaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Engin Kehale, sürecin tüm reklam operasyonlarını kapsamadığını özellikle vurguluyor. Kehale’ye göre mevcut tablo, şirketin aldığı ticari bir karardan değil, sektörde yaşanan hukuki sürecin bir yansımasından ibaret.

Kehale süreci şu sözlerle anlatıyor:



Öncelikle mevcut durumda reklam operasyonumuzun tamamında değil; bahis reklamları alanında belirsiz bir süreçten geçtiğimizi netleştireyim. Danıştay süreci kapsamında bahis reklamlarını askıya almış durumdayız. Şu an hukuksal süreç devam ediyor. Biz de elbette uyum sağlamak adına bu süreci yakından takip ediyoruz. Halka açık bir firma olarak bu gelişmeden haberdar olduğumuzda yatırımcılarımızı göz önünde bulundurarak durumu şeffaf bir şekilde açıkladık. Ayrıca, şunu da belirtmek isterim. Mackolik, uzun bir süredir yasa dışı bahis ile mücadele kapsamında Spor Toto’ya destek vermekte ve bu mücadelemiz önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek.

2025 yılında yurt dışı operasyonlarımızdan elde ettiğimiz gelirin 200 milyon TL’ye ulaşmasını ve toplam gelirlerimiz içindeki payının %20’nin üzerine çıkmasını bekliyoruz.



Burada tamamen bir dönüşümden bahsetmek doğru değil çünkü süreç devam ediyor. Biz, Mackolik olarak bu süreç içerisinde toplam reklam envanterimizi, diğer reklam verenlerin değerlendirebileceği alanlara kaydırarak etkisini minimum seviyede hissetmeyi hedefliyoruz. Şunu da eklemem gerekiyor, bu süreç sadece Türkiye’yi etkileyen bir durum, Fransa ve diğer yurt dışı ülkelerindeki faaliyetlerimiz hiçbir kesinti olmadan devam etmektedir.

Biz, tüm bu gelişmelerden bağımsız olarak bir süredir Mackolik’i sadece bir reklam yeri olmanın ötesine taşımaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda, kullanıcıların çok daha fazla etkileşimde bulunabileceği, içerisinde 12 tane oyun barındıran ve sporsevere farklı noktalarda dokunan geniş bir dijital medya platformu olmayı hedefliyoruz. Şu an birçok ligin golleri Mackolik uygulaması içerisinde izlenebiliyor ve bununla birlikte bir video envanterimiz oluşmuş durumda. Sosyal medya hesaplarımız spor sektörü içerisinde yayıncılar haricindeki en büyük hesaplar. Yani bizi bir banner yeri olarak görmek yanlış olur, 360 derece iletişim desteği veren bir platform haline bürünüyoruz ki bunun ciroya etkisini 2026 ile birlikte göreceğimize inanıyoruz.



Bu dönüşümün temelinde, Mackolik’i klasik bir reklam mecrasından çıkarıp; veri, video, oyun ve etkileşim temelli bir spor platformuna dönüştürme hedefi var.

“Yurt dışı, Mackolik için çarpan potansiyeli demek”

Kehale’ye göre Mackolik’in uzun vadeli değerleme hikâyesinde yurt dışı pazarlar kritik bir kaldıraç. Fransa’daki Match en Direct operasyonu bunun en somut örneği. Mackolik bünyesine katılmasının ardından uygulamanın gelirleri üç katın üzerinde arttı. Bu performans, şirketin ürün ve teknoloji kabiliyetinin küresel ölçekte ölçeklenebildiğini gösterdi.

Şirket, Türkiye ve Fransa’da doğrulanan bu modeli şimdi Orta Doğu ve Fransızca konuşulan Afrika ülkelerine taşıyor. 2025’in son çeyreğinde bu bölgelerde kullanıcı artışı hız kazandı. Orta Doğu’da M Scores ile Suudi Arabistan pazarına girilirken, Afrika’da Match en Direct markasıyla Kongo, Fas ve Senegal gibi pazarlarda erken konumlanma sağlandı.

Bu açılımın arkasında küresel spor ekonomisindeki güçlü büyüme beklentisi yer alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası’nın 11 milyar doların üzerinde ekonomik etki yaratmasının beklendiği, Suudi Arabistan’ın ev sahipliği yapacağı 2034 Dünya Kupası öncesinde ise Orta Doğu’da spor ve dijital platform yatırımlarının hızlanacağı öngörülüyor.

Kehale, bu sürecin yalnızca kullanıcı artışı değil; Mackolik’i tek pazara bağımlılıktan çıkaran ve şirketin uzun vadeli çarpan potansiyelini yukarı taşıyan stratejik bir büyüme hamlesi olduğunu vurguluyor.

“Bahis dışı markalara açılmak yeni bir strateji değil”

Kehale, Mackolik’in reklam gelirlerinin hiçbir zaman tek bir sektöre bağlı olmadığını özellikle vurguluyor. Şirket cirosunun yalnızca bir bölümü bahis firmalarından gelirken; önemli kısmı programatik reklamlar, direkt satışlar, diğer markalar ve yurt dışı operasyonlarından oluşuyor. Reklam gelirleri temel olarak üç başlıkta toplanıyor: bahis sözleşmeleri, programatik gelirler ve direkt satış.

Mevcut belirsizlik sürecinde Mackolik, bahis reklamlarından açılan alanı diğer markalara ve direkt satışlara daha fazla ağırlık vererek dolduruyor. Kehale’ye göre bu, yeni bir yönelim değil; halihazırda var olan gelir kanallarının ölçeğinin büyütülmesi anlamına geliyor.

Günde yaklaşık 5 milyon kullanıcısı olan Mackolik, genç ve sadık spor kitlesiyle Türkiye’nin en büyük dijital spor platformlarından biri konumunda. Bu da Mackolik’i spora dokunmak isteyen bahis dışı markalar için doğal bir reklam ve aktivasyon alanı haline getiriyor. 2026’nın Dünya Kupası yılı olması da spor iletişimi ve MARKA yatırımları açısından önemli bir fırsat penceresi yaratıyor.

Bu dönemde Mackolik’in odağı, yalnızca alan satmak değil; markalara veri destekli, ölçümlenebilir ve performans odaklı reklam çözümleri sunmak. Bu yaklaşım, şirketin yalnızca reklam gelirlerine dayalı bir yapıdan çıkarak, kullanıcıyla doğrudan temas eden daha öngörülebilir ve sürdürülebilir bir gelir modeline geçiş sürecini de hızlandırmayı hedefliyor.