Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre yatırımcıların güvenliğini korumak ve spekülatif hareketlerin önüne geçmek amacıyla Altınyunus Çeşme (AYCES) ve Özsu Balık (OZSUB) payları için kısıtlama kararı verildi.

HANGİ YASAKLAR UYGULANACAK?

Karar kapsamında, söz konusu iki hisse senedinde bir ay boyunca şu işlemler yapılamayacak:

• Açığa Satış Yasağı: Elinde hisse bulunmadan satış yapma işlemi kısıtlandı.

• Kredili İşlem Yasağı: Yatırımcıların aracı kurumlardan kredi kullanarak bu hisseleri alması engellendi.

TAKVİM NETLEŞTİ

Tedbirlerin uygulanacağı tarih aralığı ise şu şekilde belirlendi:

• Başlangıç: 23 Mart 2026 (Pazartesi seans açılışı)

• Bitiş: 22 Nisan 2026 (Çarşamba seans kapanışı)

VBTS kapsamında alınan bu tedbirler, sermaye piyasasının şeffaf ve istikrarlı işleyişini desteklemek amacıyla geçici bir süre için uygulanmaktadır.