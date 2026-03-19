YGYO’nun Borsa İstanbul kotundan çıkarılması yatırımcı cephesinde “her şey bitti mi?” sorusunu gündeme getirirken, konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Mete Akyol, sürecin teknik boyutuna dikkat çekti. Akyol, kottan çıkışın şirketin hukuken sona erdiği anlamına gelmediğini vurgulayarak, asıl belirleyici unsurun tasfiye ve bilanço gerçekliği olduğunu söyledi.

Kottan Çıkma Süreci Nasıl İşledi?

Akyol’a göre kottan çıkma kararı, şirketin Borsa İstanbul’un finansal ve yapısal kriterlerini karşılayamaması halinde devreye giriyor. Süreçte önce işlem sırası kapatılıyor, ardından şirket savunma sürecinden geçiyor ve nihai aşamada paylar kot dışına alınıyor.

“Burada kritik nokta şu: Hisseler silinmez. Pay sahipliği devam eder. Ancak artık borsa ekranında fiyat oluşmaz, likidite ortadan kalkar. Yani yatırımcı hisseyi piyasada satamaz hale gelir” değerlendirmesinde bulundu.

Tasfiye Senaryosu Belirleyici Olacak

Akyol, komiser raporunda yer alan rayiç aktifler ile borç kalemleri arasındaki farkın yatırımcı açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.

“Eğer olası bir iflas veya tasfiye senaryosunda satış gelirleri borçları karşılamazsa, hissedarlara bir değer kalmayabilir. Bu matematik net. Ancak rayiç aktiflerin tamamı güçlü ve tahsili mümkün varlıklardan oluşuyorsa tablo değişebilir” dedi.

Belirsizliklerin yüksek olduğuna dikkat çeken Akyol, özellikle varlıklar üzerinde şerh, ipotek veya ek yükümlülük olup olmadığının netleşmesi gerektiğini söyledi.

“Kaynak Girişi Olmazsa Zor”

YGYO’da sürecin yönünü belirleyecek en önemli unsurun hakim ortakların atacağı adımlar olduğunu kaydeden Akyol, olası bir tahsisli sermaye artırımı ya da doğrudan finansal destek olmadan toparlanmanın zor göründüğünü dile getirdi.

“Eğer ciddi bir kaynak aktarımı ve iyileştirme planı devreye girmezse süreç küçük yatırımcı açısından uzun ve belirsiz ilerleyebilir. Ancak kottan çıkmış olmak tek başına ‘hikâye bitti’ anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

Gözler Finansal Tablolarda

YGYO cephesinde bundan sonraki aşamada 31.12.2025 tarihli finansal tablolar ve olası yeniden yapılandırma adımları yakından izlenecek. Uzmanlara göre süreç artık tamamen şirketin bilanço gücü ve ortakların atacağı finansal adımlara bağlı.