Haftalık bazda yatırımcısına en çok kazandıran araç, sınırlı bir yükselişle ABD doları oldu.

• Dolar/TL: Yüzde 0,30 artışla 44,32 TL seviyesine ulaştı.

• Euro/TL: Yüzde 0,16’lık mütevazı bir primle 50,84 TL’den haftayı kapattı.

ALTIN YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Haftanın asıl sürprizi altın cephesinde yaşandı. Uzun süredir koruduğu ivmeyi kaybeden altın, sert bir geri çekilme yaşayarak haftanın en çok kaybettireni oldu.

• Gram Altın: Yüzde 7,45 değer kaybıyla 6.705 TL’ye geriledi.

• Çeyrek Altın: 12.135 liradan 11.231 liraya kadar indi.

• Cumhuriyet Altını: yüzde 7,42 azalışla 45.174 liradan alıcı buldu.

BORSA İSTANBUL’DA "YATAY" SEYİR

Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi hafta içinde 13.298 puana kadar tırmansa da bu seviyelerde kalıcı olamadı.

Haftalık bazda ortalama yüzde 0,35 oranında hafif bir düşüş yaşayan endeks, 13.047,72 puan seviyesinden kapanış yaptı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 253.25 6.017.106.324,25 % -0.59 12:40 ASELS 338.75 4.341.241.450,25 % -2.87 12:40 TERA 320.25 4.059.854.009,75 % 0.71 12:40 KTLEV 63.5 3.795.425.343,90 % 2.42 12:40 SISE 44.26 3.352.066.694,72 % 1 12:40 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.