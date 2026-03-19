Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta önemli bir referans noktası olan 50 günlük hareketli ortalamasının altına sarkarak teknik bir kırılma yaşadı.

Ons başına 5.000 dolar sınırının altına inilmesiyle tetiklenen satış dalgası, spot altını gün içinde yüzde 2’nin üzerinde kayıpla 4.700 dolar seviyelerine kadar çekti.

Hansen’e göre jeopolitik gerilimlerin zirve yaptığı bir dönemde altının beklenen "güvenli liman" talebini toplayamaması, yatırımcılar arasında hayal kırıklığı ve likidite amaçlı satışları beraberinde getiriyor.

"YÜKSEK FAİZ" VE GÜÇLÜ DOLAR BASKISI

Piyasadaki düşüşün arkasında sadece teknik analizler değil, değişen makroekonomik dengeler de bulunuyor. Saxo Bank analizine göre altını baskılayan temel unsurlar şunlar:

• Enflasyon Şoku ve Faiz Beklentisi: Orta Doğu’daki savaşın enerji maliyetlerini (özellikle dizel ve petrol) artırması, enflasyon beklentilerini yukarı çekti. Bu durum, merkez bankalarının faiz indirimi konusunda elini zorlaştırırken, piyasaları "daha uzun süre yüksek faiz" senaryosuna itiyor.

• Reel Getiri ve Dolar Rekabeti: Faiz artırımı ihtimalinin masada kalması, altın gibi getiri sağlamayan varlıkların çekiciliğini azaltırken; sermayenin dolar cinsinden varlıklara kaymasına neden oluyor.

• Arz Kaynaklı Kriz: Hansen, mevcut durumun merkez bankalarının araçlarıyla müdahale edemeyeceği bir "arz kaynaklı enflasyon şoku" olduğuna dikkat çekiyor.

GÜMÜŞ VE BAKIRDA DA KAYIP DERİNLEŞİYOR

Altındaki negatif seyir, diğer metalleri de peşinden sürüklüyor. Gümüş fiyatları gün içinde yüzde 2,5 düşüşle 77,13 dolar seviyesine gerileyerek son dört haftanın en düşüğünü gördü.

Endüstriyel talebe duyarlı olan bakırın da enerji maliyetleri ve büyüme endişeleriyle değer kaybetmesi, emtia piyasasındaki genel riskten kaçış eğilimini özetliyor.

DESTEK SEVİYELERİ NERESİ?

Ole Hansen, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede düşüşün devam etmesi durumunda izlenecek alt sınırları paylaştı. Buna göre altın için:

• İlk Destek: 4.840 dolar

• Kritik Seviye: 4.660 dolar

Piyasalar şimdi Federal Rezerv'in para politikası duruşunu ve Orta Doğu'daki gelişmeleri, altının bu "fırtınadan" sağ çıkıp çıkamayacağını görmek için yakından takip ediyor.

