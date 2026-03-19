Yatırımcıların bayram öncesi nakit ihtiyacı ve risk azaltma isteği genel endeksi aşağı çekerken, hisse bazlı hareketlerde tam bir "ayrışma" yaşandı.

Endeksteki genel düşüşe rağmen, bazı teknoloji ve sanayi hisseleri yatırımcısına bayram hediyesi verdi. EMPAE, MARKA ve VERUS yüzde 10’luk artışla tavan fiyatlara ulaşarak listenin en başında yer aldı.

Bugün En Çok Yükselenler:

• EMPAE: 46,20 TL (yüzde 10,00)

• MARKA: 35,42 TL (yüzde 10,00)

• VERUS: 396,00 TL (yüzde 10,00)

• REEDR: 8,93 TL (yüzde 9,98)

• PSDTC: 132,50 TL (yüzde 9,96)

• SVGYO: 9,39 TL (yüzde 9,95)

GIDA VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SERT KAYIPLAR

Yükselenlerin aksine gıda ve holding iştiraklerinde sert satışlar gözlendi. OZSUB ve EFOR yüzde 10’a yakın değer kaybıyla "taban" fiyatlara yaklaşarak en çok kaybettirenler listesinin başında yer aldı.

Özellikle gayrimenkul ve inşaat sektöründeki YESIL ve YYAPI gibi hisseler de negatif seyirden nasibini aldı.

Bugün en çok düşenler:

• OZSUB: 22,16 TL (yüzde -9,99)

• EFOR: 11,28 TL (yüzde -9,98)

• ENSRI: 30,70 TL (yüzde -9,97)

• GUNDG: 647,50 TL (yüzde -9,94)

• YESIL: 1,46 TL (yüzde -9,88)

• YYAPI: 1,50 TL (yüzde -9,64)

BAYRAM DÖNÜŞÜ NE BEKLENİYOR?

Piyasa uzmanları, 13.000 puanın üzerinde kalma çabasının bayram sonrası için kritik olduğunu vurguluyor. Teknoloji hisselerindeki güçlü duruşun yabancı ilgisiyle desteklenip desteklenmeyeceği, tatil dönüşü hacimlerin artmasıyla netlik kazanacak.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 253.25 6.017.106.324,25 % -0.59 12:40 ASELS 338.75 4.341.241.450,25 % -2.87 12:40 TERA 320.25 4.059.854.009,75 % 0.71 12:40 KTLEV 63.5 3.795.425.343,90 % 2.42 12:40 SISE 44.26 3.352.066.694,72 % 1 12:40 Tüm Hisseler

