Borsa İstanbul’da işlem günü tek parça halinde ilerlemez. Gün içinde fiyat oluşumu farklı aşamalardan geçer ve özellikle açılış ile kapanış seansları fiyatın nasıl belirlendiği açısından kritik öneme sahiptir.

Birçok yatırımcı yalnızca gün içi fiyat hareketine odaklanır; ancak fiyatın nasıl oluştuğunu ve açılış–kapanış sisteminin nasıl çalıştığını bilmek, özellikle volatil dönemlerde büyük avantaj sağlar.

Günün Yapısı: Seans Bölümleri

Borsa İstanbul’da işlem günü genel olarak üç ana bölümden oluşur:

Açılış seansı (tek fiyat yöntemi)

Sürekli işlem bölümü

Kapanış seansı (tek fiyat yöntemi)

Açılış ve kapanışta uygulanan sistem ile gün içindeki sürekli işlem sistemi birbirinden farklıdır.

Açılış Seansı Nasıl Çalışır?

Açılışta işlemler hemen gerçekleşmez. Önce emirler toplanır. Yani yatırımcılar alım ve satım emirlerini girer, ancak sistem bunları anında eşleştirmez.

Bu aşamada:

Alış emirleri toplanır

Satış emirleri toplanır

En uygun eşleşme fiyatı hesaplanır

Bu sürece “tek fiyat yöntemi” denir.

Tek Fiyat Nasıl Belirlenir?

Sistem, en fazla miktarda işlemin gerçekleşeceği fiyat seviyesini hesaplar. Amaç, mümkün olan en yüksek hacimli ve dengeli açılış fiyatını oluşturmaktır.

Bu yöntem sayesinde:

Aşırı fiyat sapmaları engellenir

Gece gelen haberlerin etkisi dengelenir

Panik alım–satımın sert fiyat boşluğu yaratması önlenir

Eğer açılışta sürekli işlem sistemi olsaydı, ilk birkaç saniyede çok sert fiyat hareketleri görülebilirdi.

Açılışta Fiyat Neden Farklı Oluşabilir?

Gece boyunca gelen haberler, küresel piyasaların hareketi veya şirket özelinde açıklamalar açılışta fiyatın bir önceki kapanıştan farklı oluşmasına neden olabilir.

Örneğin:

ABD borsaları sert düşmüşse

Şirket bilançosu beklentinin altında gelmişse

Sektörel bir gelişme olmuşsa

Açılış fiyatı önceki kapanışa göre boşluklu (gap’li) oluşabilir.

Sürekli İşlem Bölümü Nedir?

Açılış eşleşmesi tamamlandıktan sonra sürekli işlem başlar. Bu bölümde fiyat:

Alıcı ve satıcının anlık eşleşmesiyle

Limit ve piyasa emirlerinin karşılaşmasıyla

Kademe yapısına göre anlık olarak değişir. Burada artık tek fiyat yoktur; fiyat her işlemle birlikte güncellenir. Gün içindeki yükselişler, düşüşler ve hacim hareketleri bu bölümde oluşur.

Kapanış Seansı Nasıl Çalışır?

Günün sonunda tekrar tek fiyat yöntemi uygulanır. Tıpkı açılışta olduğu gibi, kapanışta da önce emirler toplanır.

Bu aşamada:

Kapanışa yönelik alım–satım emirleri girilir

Sistem en fazla işlemi sağlayacak fiyatı hesaplar

Günün resmi kapanış fiyatı belirlenir

Kapanış Fiyatı Neden Önemlidir?

Kapanış fiyatı:

Endeks hesaplamalarında kullanılır

Günlük grafik mumunun kapanışını belirler

Fonların portföy değerini etkiler

Teknik analizde kritik referanstır

Bu nedenle kapanışa yakın dakikalarda hacim genellikle artar.

Kapanışta Hacim Neden Artar?

Kurumsal yatırımcılar, fon yöneticileri ve büyük portföy sahipleri pozisyon ayarlamalarını genellikle kapanışa yakın yapar. Çünkü günün resmi fiyatı kapanışla oluşur.

Ayrıca bazı yatırım stratejileri kapanış fiyatına göre çalışır. Bu yüzden kapanış seansı çoğu zaman günün en yoğun işlem dakikalarını içerir.

Açılış ve Kapanışta Yapılan Hatalar

En sık yapılan hatalar:

Açılışta panik işlem yapmak

İlk fiyatı trend başlangıcı sanmak

Kapanıştaki sert hareketi ertesi günün yönü olarak yorumlamak

Oysa açılış fiyatı çoğu zaman ilk tepkiyi gösterir, kesin yönü değil. Kapanış hareketi ise bazen portföy ayarlamasından kaynaklanabilir. Bu nedenle açılış ve kapanış hareketleri mutlaka hacim ve genel piyasa yönü ile birlikte değerlendirilmelidir.