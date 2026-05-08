Finansal tabloların kamuya açıklanmasının ardından aracı kurumlar OYAK Çimento (OYAKC) hissesi için hedef fiyatlarını güncellemeye başladı.

8 Mayıs tarihinde toplam 5 aracı kurum, OYAKC hissesi için yeni hedef fiyat ve tavsiyelerini paylaştı.

İŞ YATIRIM’DAN 38,92 TL HEDEF FİYAT

İş Yatırım, OYAK Çimento için hedef fiyatını 38,92 TL olarak belirlerken, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.

Hedef fiyat: 38,92 TL

Son fiyat: 23,80 TL

Tavsiye: Al

Prim potansiyeli: %63,53

ŞEKER YATIRIM’DAN “AL” TAVSİYESİ

Şeker Yatırım, OYAKC hissesi için hedef fiyatını 33,35 TL olarak açıkladı.

Hedef fiyat: 33,35 TL

Son fiyat: 23,80 TL

Tavsiye: Al

Prim potansiyeli: %40,12

MARBAŞ MENKUL HEDEF FİYATINI AÇIKLADI

Marbaş Menkul, OYAK Çimento için hedef fiyatını 31,85 TL seviyesinde belirledi.

Hedef fiyat: 31,85 TL

Son fiyat: 23,80 TL

Tavsiye: Al

Prim potansiyeli: %33,82

GCM YATIRIM’DAN 35,16 TL HEDEF

GCM Yatırım, OYAKC hissesi için hedef fiyatını 35,16 TL olarak sürdürdü.

Hedef fiyat: 35,16 TL

Son fiyat: 23,80 TL

Prim potansiyeli: %47,73

GEDİK YATIRIM’DAN “ENDEKS ÜSTÜ GETİRİ” TAVSİYESİ

Gedik Yatırım ise OYAK Çimento için hedef fiyatını 38,17 TL olarak açıkladı.

Hedef fiyat: 38,17 TL

Son fiyat: 23,80 TL

Tavsiye: Endeks üstü getiri

Prim potansiyeli: %60,38

HEDEF FİYATLARDA YUKARI YÖNLÜ BEKLENTİ DİKKAT ÇEKTİ

Açıklanan hedef fiyatlar, OYAK Çimento hissesi için mevcut fiyat seviyelerine göre güçlü prim potansiyeline işaret etti.

En yüksek hedef fiyat 38,92 TL olurken, en düşük hedef fiyat 31,85 TL seviyesinde gerçekleşti.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.