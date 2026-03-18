Canlı borsa ekranında alış ve satış tarafı, piyasadaki arz ve talebin anlık görünümünü sunar. Bu dengeyi doğru okumak, fiyatın kısa vadede hangi yöne baskı altında olduğunu anlamaya yardımcı olabilir.

Alış ve Satış Neyi Gösterir?

Alış tarafı, yatırımcıların belirli fiyatlardan almak istediği lot miktarını gösterir. Satış tarafı ise satılmak istenen miktarı gösterir.

Eğer alış tarafında yüksek miktarda emir varsa, bu durum talebin güçlü olduğunu gösterebilir. Ancak bu her zaman fiyatın yükseleceği anlamına gelmez.

Spread (Fiyat Farkı)

Alış ve satış fiyatı arasındaki fark spread olarak adlandırılır.

Dar spread → Yüksek likidite

Geniş spread → Düşük likidite

Geniş spread olan hisselerde fiyat oynaklığı daha fazla olabilir.

Alış Duvarı – Satış Duvarı

Bazı seviyelerde büyük miktarlı emirler görülebilir. Bu seviyeler destek veya direnç gibi çalışabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Büyük emirler her zaman kalıcı değildir. Emir iptalleri sık görülebilir.

Yanıltıcı Durumlar

Bazı yatırımcılar yüksek alış miktarını gördüğünde hemen alım yapar. Ancak bu emirler son anda iptal edilebilir. Bu yüzden alış-satış dengesi tek başına yeterli değildir; hacim ve işlem gerçekleşmeleri de takip edilmelidir.