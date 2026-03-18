Canlı borsada işlem yaparken yatırımcı aslında bir “emir” girer. Hisseyi almak ya da satmak için sisteme iletilen bu talimatlar, piyasadaki fiyat oluşumunun temelini oluşturur. Ancak birçok yatırımcı emir türlerini tam anlamıyla bilmeden işlem yapar. Bu da özellikle volatil dönemlerde istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Emir Türleri Nedir?

Emir türü, yatırımcının alım veya satım işlemini hangi şartla gerçekleştirmek istediğini belirler. En yaygın kullanılan emir türleri şunlardır:

Limit emir

Piyasa emir

Stop emir (zarar-kes)

Koşullu emirler

Ancak pratikte en çok kullanılan iki tür limit ve piyasa emridir.

Limit Emir Nedir?

Limit emir, yatırımcının belirlediği fiyat seviyesinden işlem yapmak istediğini gösterir. Yani yatırımcı “Bu hisseden ancak şu fiyattan alırım” ya da “Şu fiyattan satarım” der.

Örneğin: Hisse 100 TL’den işlem görürken yatırımcı 98 TL’ye alış limiti koyarsa, fiyat o seviyeye gelmeden işlem gerçekleşmez.

Avantajı:



Fiyat kontrolü sağlar.

Beklenmedik kötü fiyattan işlem yapma riskini azaltır.

Dezavantajı:



Emir gerçekleşmeyebilir.

Piyasa Emri Nedir?

Piyasa emri ise “Mevcut en iyi fiyattan hemen işlem yap” talimatıdır. Yatırımcı fiyat belirtmez; sistem o anki en iyi karşı taraf fiyatından işlemi gerçekleştirir.

Avantajı:



Hızlı işlem sağlar.

Anlık fırsatlarda avantajlıdır.

Dezavantajı:



Özellikle düşük likiditeli hisselerde beklenenden farklı fiyattan işlem gerçekleşebilir.

Hangi Durumda Hangisi Tercih Edilmeli?

Likiditesi yüksek hisselerde piyasa emri daha az risklidir.

Volatil hisselerde limit emir daha güvenlidir.

Destek/direnç seviyelerinde işlem yaparken limit tercih edilir.

Ani kırılım anında hızlı giriş gerekiyorsa piyasa emri kullanılabilir.

Yatırımcıların en sık yaptığı hata, düşük hacimli hissede piyasa emri kullanmaktır. Bu durum spread genişse ciddi fiyat kaymasına yol açabilir.