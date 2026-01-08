SASA hisselerinde son günlerde görülen sert satışların arkasında, şirketin gerçekleştirdiği 415 milyon euro tutarındaki paya dönüştürülebilir tahvil ihracı, buna bağlı seyrelme riski, yüksek faiz yükü algısı ve yabancı fonların yaptığı eş zamanlı hedge satışları bulunuyor.
Paya dönüştürülebilir tahvil: Piyasanın sevmediği senaryo
SASA Polyester, yurt dışı yatırımcılara yönelik olarak paya dönüştürülebilir tahvil ihracını tamamladı. Bu tür tahviller, vade sonunda veya belirli şartlar oluştuğunda hisseye çevrilebildiği için, piyasa tarafından çoğu zaman “ileride yeni hisse gelecek” şeklinde okunur.
Bu da mevcut yatırımcı açısından iki temel riski beraberinde getirir:
Şirket sermayesi artarsa mevcut payların oranı düşer (seyrelme)
Gelecekte piyasaya ek hisse arzı baskısı oluşur
Bu beklenti, özellikle kısa vadeli fiyatlamada, hisse üzerinde doğrudan satış baskısı yaratır.
Euro faiz yükü ve “neden şimdi?” sorusu
İhraç edilen tahvilin euro cinsinden olması ve yüksek montanlı bir borçlanmayı temsil etmesi, piyasada şu soruları gündeme getirdi:
Şirket neden bu finansmana ihtiyaç duydu?
Nakit akışı ve borç çevirme tarafında baskı mı var?
Bu tür işlemler, çoğu zaman “büyüme finansmanı” olarak anlatılsa da, piyasa kısa vadede daha çok borçlanma, faiz yükü ve bilanço baskısı tarafına odaklanır. Bu da SASA özelinde “şirkette bazı şeyler yolunda gitmiyor mu?” algısını besleyen unsurlardan biri oldu.
Tahvil + hedge = anlık satış dalgası
Paya dönüştürülebilir tahvillerde piyasada çok sık görülen bir mekanizma vardır:
Tahvili alan yabancı fonlar, risklerini kapatmak için aynı anda hisse satarak hedge işlemi yapar.
Bu işlemde amaç şudur:
Tahvil al →
Hissede açığa satış yap →
Hisse düşerse, tahvil pozisyonunu koru
SASA işleminde de benzer bir tablo ortaya çıktı.
Ana ortağın hisse ödünç verdiği, bu hisselerin piyasada satıldığı; tahvili alan büyük yabancı kurumların da hisse tarafında satış yaparak pozisyonlarını dengelediği görülüyor.
Bu teknik satışlar, temel yatırımcıdan bağımsız olarak, kısa sürede yoğun arz oluşmasına yol açtı.
“Borcu çevirmek için mi?” algısı satışları hızlandırdı
Piyasada fiyat sadece rakamla değil, hikâyeyle oluşur.
Bu işlem sonrasında oluşan baskın hikâye şu oldu:
Yeni borçlanma
İleride hisseye dönüşme ihtimali
Yabancı fonların eş zamanlı satışı
Ana ortaktan gelen hisse arzı
Bütün bunlar birleşince, işlem piyasada “büyümeden çok bilanço hamlesi” olarak okundu. Bu algı da, zaten hassas olan yatırımcı psikolojisi üzerinde satışları hızlandırıcı etki yaptı.
Yatırım tavsiyesi değildir.