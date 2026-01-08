Paya dönüştürülebilir tahvil: Piyasanın sevmediği senaryo

SASA Polyester, yurt dışı yatırımcılara yönelik olarak paya dönüştürülebilir tahvil ihracını tamamladı. Bu tür tahviller, vade sonunda veya belirli şartlar oluştuğunda hisseye çevrilebildiği için, piyasa tarafından çoğu zaman “ileride yeni hisse gelecek” şeklinde okunur.

Bu da mevcut yatırımcı açısından iki temel riski beraberinde getirir:

Şirket sermayesi artarsa mevcut payların oranı düşer (seyrelme)

Gelecekte piyasaya ek hisse arzı baskısı oluşur

Bu beklenti, özellikle kısa vadeli fiyatlamada, hisse üzerinde doğrudan satış baskısı yaratır.

Euro faiz yükü ve “neden şimdi?” sorusu

İhraç edilen tahvilin euro cinsinden olması ve yüksek montanlı bir borçlanmayı temsil etmesi, piyasada şu soruları gündeme getirdi:

Şirket neden bu finansmana ihtiyaç duydu?

Nakit akışı ve borç çevirme tarafında baskı mı var?

Bu tür işlemler, çoğu zaman “büyüme finansmanı” olarak anlatılsa da, piyasa kısa vadede daha çok borçlanma, faiz yükü ve bilanço baskısı tarafına odaklanır. Bu da SASA özelinde “şirkette bazı şeyler yolunda gitmiyor mu?” algısını besleyen unsurlardan biri oldu.

Tahvil + hedge = anlık satış dalgası

Paya dönüştürülebilir tahvillerde piyasada çok sık görülen bir mekanizma vardır:

Tahvili alan yabancı fonlar, risklerini kapatmak için aynı anda hisse satarak hedge işlemi yapar.

Bu işlemde amaç şudur:

Tahvil al →

Hissede açığa satış yap →

Hisse düşerse, tahvil pozisyonunu koru

SASA işleminde de benzer bir tablo ortaya çıktı.

Ana ortağın hisse ödünç verdiği, bu hisselerin piyasada satıldığı; tahvili alan büyük yabancı kurumların da hisse tarafında satış yaparak pozisyonlarını dengelediği görülüyor.

Bu teknik satışlar, temel yatırımcıdan bağımsız olarak, kısa sürede yoğun arz oluşmasına yol açtı.

“Borcu çevirmek için mi?” algısı satışları hızlandırdı

Piyasada fiyat sadece rakamla değil, hikâyeyle oluşur.

Bu işlem sonrasında oluşan baskın hikâye şu oldu:

Yeni borçlanma

İleride hisseye dönüşme ihtimali

Yabancı fonların eş zamanlı satışı

Ana ortaktan gelen hisse arzı

Bütün bunlar birleşince, işlem piyasada “büyümeden çok bilanço hamlesi” olarak okundu. Bu algı da, zaten hassas olan yatırımcı psikolojisi üzerinde satışları hızlandırıcı etki yaptı.

Yatırım tavsiyesi değildir.