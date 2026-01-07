BIST 100 endeksi, güne güne 47,57 puan ve yüzde 0,40 artışla 12.071,36 puandan puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.990,25 puanı, en yüksek 12.124,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 değer kazanarak 12.028,84 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 40,85 puan ve yüzde 0,31 azalışla 13.072,64 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,69, hizmetler endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,01 ve sanayi endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 66'sı geriledi 4'ü yatay seyretti. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türk Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 439 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 439 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 6 milyon 352 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,79 bileşik getirisi yüzde 36,64 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,9442, satışta 43,1163 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,9362, satışta 43,1083 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1685, sterlin/dolar paritesi 1,3483 ve dolar/yen paritesi 156,644 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,4 azalışla 60,2 dolardan işlem görüyor.

(AA)