Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ve Dünya Bankası verileri, Türkiye’deki et fiyatlarının dünya gerçeklerinden ne kadar uzaklaştığını gözler önüne serdi.

Aralık ayı itibarıyla market raflarındaki etiketler hem TL hem de dolar bazında tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

KRİTİK EŞİK: 20 DOLAR BARAJI YIKILDI

TZOB verilerine göre Aralık 2025'te marketlerde bir kilogram dana etinin ortalama fiyatı 864,81 TL olarak kaydedildi.

Bu rakam, dönemin ortalama döviz kuru ile hesaplandığında 20,31 dolara denk geliyor. Böylece Türkiye tarihinde ilk kez dana eti fiyatı 20 dolar psikolojik sınırını aşmış oldu.

Son üç yıllık değişim ise fiyat artışının şiddetini ortaya koyuyor:

• Aralık 2022: 9,31 dolar (173 TL)

• Aralık 2023: 13,97 dolar (405 TL)

• Aralık 2024: 16,72 dolar (583 TL)

• Aralık 2025: 20,31 dolar (864 TL)

Bu tabloya göre son üç yılda dana eti fiyatları TL bazında yüzde 398, dolar bazında ise yüzde 118 oranında artış gösterdi.

DÜNYADA 7 DOLAR, TÜRKİYE’DE 20 DOLAR

Nefes'in haberine göre Türkiye’deki fiyat artışı küresel piyasalarla tamamen ters bir korelasyon izliyor. Dünya Bankası verileri, küresel piyasalarda dana etinin kilogram ortalamasının 7,38 dolar olduğunu gösteriyor.

Bu veri, Türkiye'deki bir vatandaşın aynı miktar et için dünya ortalamasının yaklaşık 3 katı daha fazla ödeme yaptığını ortaya koyuyor.

Dünya genelinde et fiyatları son yıllarda yatay veya ılımlı bir seyir izlerken (2022'de 4,71 dolar, 2024'te 6,23 dolar), Türkiye'deki makas rekor seviyede açılmış durumda.

KUZU ETİNDE FARK DAHA ÇARPICI: 1000 TL SINIRI

Fiyat uçurumu sadece dana etinde değil, kuzu ve tavuk etinde de hissediliyor.

• Kuzu Eti: Dünyada kilosu ortalama 6,37 dolar iken, Türkiye’de bu rakam 23,46 dolara (999,02 TL) ulaşarak 1000 TL sınırına dayandı.

• Tavuk Eti: Dünyada 1,78 dolarlık ortalamaya karşılık, Türkiye’de 2,65 dolar (112,97 TL) seviyesinden işlem görüyor.

Ekonomistler, döviz kurundaki artışın ötesine geçen bu fiyatlamaların, üretim maliyetleri ve arz sıkıntılarıyla beslenen yapısal bir soruna işaret ettiği görüşünde birleşiyor.