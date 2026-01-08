Türkiye’de motosiklet kullanımına yönelik güvenlik önlemleri son dönemde önemli ölçüde sıkılaştırıldı. Trafik kazalarını azaltmayı hedefleyen düzenlemeler kapsamında kask kullanımı uzun süredir zorunlu tutulurken, 4 Kasım 2025’te yürürlüğe giren yönetmelik ile koruyucu eldiven ve gözlük takma zorunluluğu da getirildi.

Söz konusu adımlar sürücü ve yolcu güvenliğini ön plana çıkarırken, artan ekipman maliyetleri motosiklet kullanıcıları için belirleyici bir unsur haline geldi. Bu süreçte Ticaret Bakanlığı’ndan gelen yeni karar sektörde olumlu karşılandı.

İTHAL KASKLARDA EK VERGİ KALDIRILDI

Habertürk’ten Cem Özenen’in haberine göre, motosiklet kasklarında uygulanan yüzde 20 oranındaki ek gümrük vergisi, Ocak 2026 itibarıyla kaldırıldı. Karar, motosiklet kullanıcılarının uzun süredir dile getirdiği taleplere doğrudan yanıt niteliği taşıyor.

Bugüne kadar ithal kasklar üzerindeki ek vergi yükü, fiyatları yukarı çekerek kaliteli güvenlik ekipmanlarına erişimi zorlaştırıyordu. Bakanlık, güvenlik ekipmanlarının kullanımını yaygınlaştırmak ve ithalat maliyetlerini düşürmek amacıyla bu adımı attığını belirtti.

FİYATLARDA YÜZDE 20’YE VARAN İNDİRİM BEKLENTİSİ

Ek gümrük vergisinin kaldırılmasıyla birlikte ithal motosiklet kasklarında yüzde 20’ye varan fiyat indirimleri öngörülüyor. Buna göre, ortalama 10 bin TL seviyesinde satılan bir kaskın fiyatının 8 bin TL civarına gerileyebileceği ifade ediliyor.

Bu gelişme; özellikle moto kuryeler, günlük kullanıcılar ve motosiklet tutkunları açısından önemli bir maliyet avantajı yaratacak. Satıcılar ise stok yenileme süreciyle birlikte kısa sürede fiyat güncellemelerine gidileceğini belirtiyor.

GÜVENLİK BİLİNCİ GÜÇLENEBİLİR

Sektör temsilcileri ve kullanıcı dernekleri, kararın trafik güvenliğine olumlu katkı sağlayacağını vurguluyor. Eldiven ve gözlük zorunluluğunun getirildiği bir dönemde kask fiyatlarının düşmesinin, koruyucu ekipman kullanımını daha da teşvik edeceği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre düzenleme, sadece kasklarla sınırlı kalmayıp diğer güvenlik ekipmanları için de emsal oluşturabilir. Daha uygun fiyatlı ve kaliteli ekipmanlara erişimin artması, kazaların sonuçlarının hafifletilmesine katkı sağlayabilir.

Ticaret Bakanlığı’nın bu hamlesinin motosiklet sektöründe pozitif bir ivme yaratması beklenirken, kullanıcılar benzer adımların diğer koruyucu ekipmanlara da yayılmasını umut ediyor. 2026 yılı, güvenlik önlemlerinin daha düşük maliyetle ve daha etkin şekilde uygulanacağı bir dönem olabilir.