ABD Çalışma Bakanlığı, Temmuz-Eylül 2025 dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 4,9 arttı.

Söz konusu veri bu dönemde piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Tarım dışı iş gücü verimliliğinde geçen yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 3,3'ten yüzde 4,1'e revize edildi.

Üretim geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,4 yükselirken, çalışma saati yüzde 0,5 arttı.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, söz konusu dönemde yıllık bazda ise yüzde 1,9 artış kaydetti.

BİRİM EMEK MALİYETİ DÜŞTÜ

ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti, geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,9 azaldı.

Piyasa beklentileri birim emek maliyetinin bu dönemde yatay seyretmesi yönündeydi.

Birim emek maliyeti geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,9 düşüş kaydetmişti.

Söz konusu veri geçen yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda ise yüzde 1,2 arttı.

(AA)