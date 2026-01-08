ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Perşembe günü yaptığı resmi duyuruyla Volvo'nun geniş kapsamlı bir geri çağırma süreci başlattığını bildirdi. Karar, ABD genelindeki 413 bin 151 aracı doğrudan etkiliyor.

HEDEFTE 2021-2025 MODEL XC40’LAR VAR

Geri çağırma kapsamına alınan araçların 2021 ile 2025 yılları arasında üretilen Volvo XC40 modelleri olduğu açıklandı. Yapılan incelemelerde, araçların geri görüş kameralarında görüntü kaybına veya donmaya neden olabilecek bir yazılım hatası tespit edildi. Bu durumun sürüş güvenliğini tehlikeye atabileceği gerekçesiyle resmi süreç başlatıldı.

AYNI MODELLER İÇİN İKİNCİ KEZ GERİ ÇAĞIRMA

Volvo cephesinden yapılan açıklama, durumun ilginç bir detayını da ortaya koydu. Şirket, söz konusu modellerin Mayıs 2025'te de benzer bir gerekçeyle geri çağrıldığını hatırlattı. Ancak yapılan ilk müdahaleden sonra, benzer belirtilere yol açan ek bir yazılım sorunu daha tespit edildi. Volvo yetkilileri, ikinci geri çağırmanın ilk süreçten sonra ortaya çıkan ilave bir teknik problemden kaynaklandığını ifade etti.

ÇÖZÜM: ÜCRETSİZ YAZILIM GÜNCELLEMESİ

Volvo, etkilenen tüm araçlar için yeni bir düzeltici yazılım üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Sorunun giderilmesi için izlenecek yollar ise şu şekilde açıklandı:

Uzaktan Güncelleme (OTA): Araç sahiplerinin büyük bir bölümü, servis noktasına gitmeden "havadan güncelleme" (Over-the-Air) yöntemiyle yeni yazılıma erişebilecek.

Yetkili Servis Desteği: Dileyen kullanıcılar yetkili servislerde güncellemeyi manuel olarak yaptırabilecek.

Ücretlendirme: Yazılım güncelleme işleminin tamamı araç sahipleri için tamamen ücretsiz olacak.

KULLANICILAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA ERİŞEBİLECEK

Yeni düzeltici yazılımın önümüzdeki haftalarda kablosuz yöntemle kullanıcıların erişimine sunulması planlanıyor. NHTSA, etkilenen araç sahiplerinin güvenli sürüş standartları gereği bu güncellemeyi en kısa sürede yapmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.