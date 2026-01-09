Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gimat Mağazacılık’ın (GMTAS) yüzde 101 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Kararın ardından GMTAS hisseleri, haftanın son işlem gününe sert yükselişle başlayarak tavan serisini ikinci güne taşıdı.
Perakende sektörünün önemli oyuncularından Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret AŞ, sermaye yapısını güçlendirmek adına attığı bedelsiz adımında onayını aldı. Şirket, bu kararla birlikte mevcut sermayesini iki katına çıkaracak.
SERMAYE 300 MİLYON TL’YE YÜKSELİYOR
SPK tarafından onaylanan başvuruya göre şirket, 149,2 milyon TL olan mevcut sermayesini yüzde 101 oranında bedelsiz artırarak 300 milyon TL’ye yükseltecek. Özkaynakların sermayeye eklenmesiyle gerçekleşecek bu işlem, yatırımcılar tarafından pozitif karşılandı.
BORSADA "BEDELSİZ" RÜZGARI: İKİNCİ GÜN DE TAVAN
Onay haberinin etkisiyle Borsa İstanbul’da işlem gören GMTAS kodlu hisseler, yeni güne hızlı bir başlangıç yaptı. Dün kapanışa doğru 50,25 TL seviyesine ulaşarak tavan olan hisseler, bugün saat 10.10 itibarıyla 55,25 TL’ye yükselerek yükseliş ivmesini sürdürdü. Böylece hisse, tavan serisini üst üste ikinci işlem gününe taşımış oldu.
YILLIK GETİRİ DUDAK UÇUKLATTI: YÜZDE 368 KAZANÇ
Gimat Mağazacılık hisselerinin son dönemdeki performansı yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Güncel verilere göre GMTAS:
Haftalık bazda: Yüzde 22,72,
Aylık bazda: Yüzde 22,56,
Yıllık bazda: Yüzde 368,22 oranında değer kazanarak piyasa ortalamasının üzerinde bir getiri sağladı.
