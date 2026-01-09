Perakende sektörünün önemli oyuncularından Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret AŞ, sermaye yapısını güçlendirmek adına attığı bedelsiz adımında onayını aldı. Şirket, bu kararla birlikte mevcut sermayesini iki katına çıkaracak.

SERMAYE 300 MİLYON TL’YE YÜKSELİYOR

SPK tarafından onaylanan başvuruya göre şirket, 149,2 milyon TL olan mevcut sermayesini yüzde 101 oranında bedelsiz artırarak 300 milyon TL’ye yükseltecek. Özkaynakların sermayeye eklenmesiyle gerçekleşecek bu işlem, yatırımcılar tarafından pozitif karşılandı.

%101 bedelsiz başvurusu onaylandı! 1000 lotunuz 2010 lot olacak..

BORSADA "BEDELSİZ" RÜZGARI: İKİNCİ GÜN DE TAVAN

Onay haberinin etkisiyle Borsa İstanbul’da işlem gören GMTAS kodlu hisseler, yeni güne hızlı bir başlangıç yaptı. Dün kapanışa doğru 50,25 TL seviyesine ulaşarak tavan olan hisseler, bugün saat 10.10 itibarıyla 55,25 TL’ye yükselerek yükseliş ivmesini sürdürdü. Böylece hisse, tavan serisini üst üste ikinci işlem gününe taşımış oldu.

CANLI BORSA İÇİN TIKLAYIN

YILLIK GETİRİ DUDAK UÇUKLATTI: YÜZDE 368 KAZANÇ

Gimat Mağazacılık hisselerinin son dönemdeki performansı yatırımcısının yüzünü güldürüyor. Güncel verilere göre GMTAS:

Haftalık bazda: Yüzde 22,72,

Aylık bazda: Yüzde 22,56,

Yıllık bazda: Yüzde 368,22 oranında değer kazanarak piyasa ortalamasının üzerinde bir getiri sağladı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.