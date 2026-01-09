Türk Hava Yolları A.O., Aralık 2025 trafik verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre havayolu şirketi, hem kapasite artışı hem de yolcu talebinde güçlü bir performans sergileyerek yılı yükselişle tamamladı.

YOLCU SAYISINDA BÜYÜK SIÇRAMA

Aralık 2025 sonuçlarına göre THY'nin toplam yolcu sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 13,5 artarak 7,3 milyona ulaştı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında ise yüzde 14,1’lik bir yükseliş kaydedildi.

OPERASYONEL VERİLERDE ÇİFT HANELİ BÜYÜME

Havayolunun operasyonel verilerinde öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle gerçekleşti:

Yolcu Doluluk Oranı: 1,9 puanlık artışla %82,6 seviyesine ulaştı.

Arzedilen Koltuk Km (AKK): %9,2 artışla 23,3 milyar olarak kaydedildi.

Kargo ve Posta Taşımacılığı: Bir önceki yıla göre %15,9 artarak 192 bin tonu aştı.

Konma Sayısı: Yolcu seferleri %9,5 artışla 46.496 olarak gerçekleşti.

FİLO VE UÇUŞ AĞI GENİŞLİYOR

Şirketin kapasite ve ağ büyümesi Aralık ayında da devam etti. 2024 yılının aynı döneminde 492 olan uçak sayısı 516’ya yükselirken, uçulan nokta sayısı ise 356’ya ulaştı. Toplam uçulan saat bazında ise bir önceki yıla göre %10,7’lik bir artış yaşandı.

Açıklanan bu güçlü trafik sonuçlarının, Türk Hava Yolları'nın küresel havacılık pazarındaki pazar payını pekiştirmesi ve 2025 yılı genel finansal sonuçlarına pozitif yansıması bekleniyor.