Akbank T.A.Ş.,(AKBNK) 2025 yılı finansal performansına ilişkin takvimini kamuoyuyla paylaştı. Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, yıl sonu finansal sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti.
Akbank T.A.Ş., 9 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla 2025 yılına ilişkin finansal takvimini duyurdu.
FİNANSAL SONUÇLAR 2 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK
Paylaşılan takvime göre, bankanın 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemini kapsayan konsolide finansal sonuçları 2 Şubat 2026 tarihinde kamuoyuna açıklanacak. Söz konusu bilançonun, 2025 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını da içereceği belirtildi.