Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki hareketler yakından takip edilirken, yatırımcılar bugün açıklanacak ekonomik veriler ve merkez bankası kararlarına odaklandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’daki savaşa ilişkin açıklamaları ve petrol yaptırımlarına dair mesajları enerji piyasalarında dikkat çekerken, yurt içinde ise gözler sanayi üretimi verisinde olacak.

ERDOĞAN VE PEZEŞKİYAN’DAN KRİTİK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, İran’a yönelik hukuksuz müdahaleleri doğru bulmadıklarını ifade ederken, İran’ın bölgedeki kardeş ülkeleri hedef almasının da kimseye fayda sağlamayacağını ve bu tür adımların sonlandırılması gerektiğini belirtti.

TRUMP: "SAVAŞ YAKINDA SONA EREBİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump ise Orta Doğu’da devam eden çatışmaların yakında sona erebileceğini söyledi. Trump ayrıca enerji fiyatlarındaki yükselişe değinerek petrol fiyatlarını düşürmek amacıyla bazı petrol yaptırımlarını kaldırabileceklerini ifade etti.

Trump'ın bu açıklamalarının ardından 4 yılın zirvesine çıkan Brent petrol 85 dolara kadar geriledi.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN TANKER UYARISI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani Baghaei, Hürmüz Boğazı’ndan geçen petrol tankerlerinin çok dikkatli olması gerektiğini söyledi. Bu açıklama küresel petrol piyasalarında arz güvenliğine yönelik endişelerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

TAKİP EDİLECEK VERİLER

Yurt içinde bugün açıklanacak Sanayi Üretim Endeksi verisi piyasaların gündeminde olacak.

Küresel tarafta ise Almanya’da ticaret dengesi, ABD’de ise konut satışları verileri takip edilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı Perşembe günü, Piyasa Katılımcıları Anketi ise Cuma günü yayımlanacak.

Öte yandan FTSE endeks değişiklikleri 20 Mart’ta yürürlüğe girecek.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 31 Mart – 2 Nisan tarihleri arasında Çin’e gitmesi beklenirken, Türkiye’de ise CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin dava 1 Nisan’da görülecek.

BORSA İSTANBUL İÇİN BEKLENTİ

Tüm bu gelişmeler ışığında Borsa İstanbul’da yeni işlem gününe ilişkin beklentiler de şekilleniyor. Beklenti Borsa İstanbul’un güne alıcılı bir başlangıç yapacağı yönünde.

BORSA İSTANBUL PAY-ALIM SATIM HABERLERİ

A1YEN – Pardus Portföy tarafından 2.300.000 adet alış ve 10.910 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %5,95’e yükseldi.

AKFGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 300.000 adet pay 2,71 – 2,72 TL fiyat aralığından geri alındı.

DAGI – Şirket paylarının halka arzı kapsamında 100.000 adet pay 5,59 TL fiyattan geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 600.000 adet pay 8,81 – 8,88 TL fiyat aralığından geri alındı.

FORMT – Mustafa Sezen tarafından 2,80 – 2,84 TL fiyat aralığından 12.500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,69’a geriledi.

GENIL – Ali Göl tarafından 8,40 – 8,56 TL fiyat aralığından 6.583.165 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,36’ya yükseldi.

GRTHO – Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman tarafından 14,56 TL fiyattan 350.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %35,99’a yükseldi.

KONKA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 80.000 adet pay 14,09 – 14,14 TL fiyat aralığından geri alındı.

KOCMT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 232.681 adet pay 2,39 TL fiyattan geri alındı.

KLYPV – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 55.726 adet pay 55,15 – 55,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 133,40 – 133,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMDC – Limak Çimento tarafından 31,76 – 32,26 TL fiyat aralığından 1.157.481 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %71,62’ye yükseldi.

MACKO – Matchzone tarafından 31,12 – 32,32 TL fiyat aralığından 27.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,55’e yükseldi.

ORGE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 197.981 adet pay 66,30 – 68,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

RUZYE – Pardus Portföy tarafından 100.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,98’e geriledi.

SAMAT – Aydın Yıldırım tarafından 5,73 – 5,90 TL fiyat aralığından 1.540.345 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %6,12’ye geriledi.

SEGYO & AVTUR – AVTUR tarafından 5,88 – 5,95 TL fiyat aralığından 87.513 adet alış ve 2.187.513 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %1,83’e geriledi.

SURGY – Sur Yapı Endüstri tarafından 63,35 TL fiyattan 1.187.331 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %76,46’ya geriledi.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

AVPGY – Şirketin, 2026 yılında 5,7 milyar TL ciro, 3,0 milyar TL FAVÖK ve 2 milyar TL Yatırım harcaması beklediği açıklandı.

BAHKM – Şirketin Kırıkkale’deki fabrikasında meydana gelen yangın kapsamında sigorta şirketinden hasar ödemesinin alındığı ve fabrikanın yeniden inşasında %70''lik kısmın tamamlandığı açıklandı.

DAPGM – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenen İstanbul Küçükçekmece Halkalı Batı 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. oturumuna katıldığı açıklandı.

DOGUB – Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından şirket ödemelerinin yapılması kapsamında 7,0 milyon TL borç aktarıldı.

DCTTR – Şirket bağlı ortaklığı Bluefarm yatırım kapsamında 32,0 milyon TL tutarnda Yatırım Teşvik Belgesi alındığı açıklandı.

ECILC – Şirket bağlı ortaklığı EİP Eczacıbaşı ile BV Portföy arasında EİP Eczacıbaşı'nın sahip olduğu Dynavit markasının faaliyetlerin ayrıştırılması kapsamında EİP Eczacıbaşı tarafından kurulacak yeni şirkete yatırım yapmak üzere BV Portföy tarafından bir GSYF kurulması amacıyla niyet mektubu imzalandığı açıklandı.

EDATA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

EKGYO – İstanbul Küçükçekmece Halkalı Batı 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumunun gerçekleştirildiği açıklandı.

EKOS – Balıkesir OSB’de kurulan transformatör fabrikasına ilişkin olarak fabrikanın seri üretim sürecinin başladığı açıklandı.

HALKB – ABD’deki dava kapsamında bankanın herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı gibi, hiçbir adli veya idari para cezası da ödemeyeceği açıklandı.

IHEVA – Philips marka lisansına sahip Aquashıeld Europe s.r.o. ve İhlas Pazarlama arasında Satın alma ve Distribütörlük Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

ISSEN – 5 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

KORDS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

KRONT – Şirketin, 2026 yılında TL bazında %10 – 14 gelir büyümesi, TL bazında %44 – 48 FAVÖK marjı, dolar bazında %33 – 37 ARR büyümesi beklediği açıklandı.

KMPUR – Şirketin, Bisley & Company Pty distribütörlük anlaşması imzalandığı açıklandı.

KONKA & BERA – Şirket iştiraki MPG Makine’nin paylarının halka arzı kapsamında esas sözleşme tadili başvurusunun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.

KLSER – Şirketin, 2026 yılında TMS 29 hariç 320 – 340 milyon dolar net satış, 32 – 37 milyon dolar FAVÖK, 12 – 13 milyon dolar Yatırım beklediği açıklandı.

LXGYO – Şirket payları 10 Mart'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

MIATK – Şirketin, TÜBİTAK programı kapsamında başvuruda bulunulan Uydu Görüntüleri ve Yapay Zeka Teknikleriyle Su Miktarının ve Kalite Parametrelerinin Tespiti projesinin olumlu değerlendirme sonucu sözleşmesinin imzalandığı, proje bütçesinin 16,3 milyon TL olacağı açıklandı.

MCARD – Şirket payları 11 Mart'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

MEPET – Şirket unvanının Break Mola Yatırımlar olarak değiştirilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

MGROS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

MARKA – Şirket aleyhine iflas talepli icra dosyası açıldığı belirtildi.

MAALT – Divan Talya Oteli için iskanın alındığı açıklandı.

PRKME – Şirket ile Park Holding hakkında daha önce uygulanmakta olan denetim kayyımlığı tedbirinin kaldırılmasına karar verildiği açıklandı.

SOKM – Şirketin, 2026 yılında %5 (+/- %1) konsolide satış büyümesi, %3,0 (+/- %0,5) FAVÖK marjı, %2 CAPEX/Ciro beklediği açıklandı.

THYAO – Şirketin, bu yıl destinasyona uçuş başlatacağı medyada yer aldı.

THYAO – Şubat ayında 2025 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %7,6 artışla 2,1 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,7 puan düşüşle %83,7’ye geriledi. Dış hat yolcu sayısı %10,2 artışla 4,4 milyona, yolcu doluluk oranı 1,0 puan artışla %82,6’ya yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %9,3 artışla 6,5 milyona, yolcu doluluk oranı 0,8 puan artışla %82,7’ye yükseldi.

THYAO – Ocak – Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %7,6 artışla 4,6 milyona, yolcu doluluk oranı 1,3 puan artışla %85,6’ya yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %12,7 artışla 9,5 milyona, yolcu doluluk oranı 1,2 puan artışla %83,2’ye yükseldi. Toplam yolcu sayısı ise %11 artışla 14,1 milyona, yolcu doluluk oranı da 1,2 puan artışla %83,4’e yükseldi.

TURSG – Ocak - Şubat döneminde prim üretimi %31 artışla 37,2 milyar TL'ye yükseldi.

TURGG – Sermaye artırımından elde edilen fonun 5,9 milyon TL’sinin Yatırım amaçlı

gayrimenkul giderinde, 7,6 milyon TL’sinin personel giderlerinde, 4,0 milyon TL’sinin ise işletme sermayesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

YKBNK – Yurt dışında 375 gün vadeli 50 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

YGYO – Mahkeme tarafından şirkete iflas kararı verildiği açıklanırken, şirketin istinafa gideceği belirtildi.

YESIL – YGYO’ye verilen karar kapsamında m ahkeme kararının şirketin finansal durumu, nakit akışı, aktif büyüklüğü ve operasyonel faaliyetleri üzerinde doğrudan veya dolaylı herhangi bir etkisinin bulunmadığı açıklandı.

YYAPI – YGYO kararı kapsamında, şirketin YGYO ile HALKB ve VAKBN nezdindeki kredilerine kefaletinin olduğu fakat kredilere karşılık verilen taşınmaz teminatlarının değerinin kredi tutarının yaklaşık 10 katı seviyesinde olması nedeniyle kefaletten kaynaklı bir finansal yük oluşmasının beklenmediği, İstanbul Tower – 205 Projesi’nin müteahhitlik faaliyetlerinin devam etmesi nedeniyle iflas kararının şirketin finansalları ve operasyonları üzerinde olumsuz bir etkisinin ön görülmediği açıklandı.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

HEDEF – Şirket sermayesinin 1,9 milyar TL’den %53,88 oranında bedelsiz olarak 1,1 milyar TL artışla 3 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

