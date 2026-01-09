Başkentte siyasi gündem, TBMM’ye sevk edilen yeni dokunulmazlık dosyalarıyla hareketlendi.

Toplamda 11 milletvekilini kapsayan "Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri", TBMM Başkanlığı tarafından prosedür gereği Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

ANA MUHALEFET LİDERİNE İKİ DOSYA BİRDEN

Komisyona sevk edilen dosyaların büyük çoğunluğunun Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekillerine ait olduğu görüldü.

Listenin en başında yer alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Meclis'e sunulan tezkere sayısının 2 olduğu belirtildi.

LİSTEDE KİMLER VAR?

CHP yönetim kadrosundan önemli isimlerin de yer aldığı 11 kişilik listede, İYİ Parti sıralarından da bir milletvekili bulunuyor. Karma Komisyon'a sevk edilen isimler ve partileri şöyle sıralandı:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP):

• Özgür Özel (Genel Başkan - 2 Dosya)

• Ali Mahir Başarır (Grup Başkanvekili - Mersin Milletvekili)

• Burhanettin Bulut (Adana Milletvekili)

• Veli Ağbaba (Malatya Milletvekili)

• Ahmet Tuncay Özkan (İzmir Milletvekili)

• Özgür Karabat (İstanbul Milletvekili)

• Sevda Erdan Kılıç (İzmir Milletvekili)

• Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa Milletvekili)

• İlhami Özcan Aygun (Tekirdağ Milletvekili)

• Umut Akdoğan (Ankara Milletvekili)

İYİ Parti:

• Mehmet Mustafa Gürban (Gaziantep Milletvekili)

Dosyaların içeriği ve suçlamaların detayları, Karma Komisyon'un yapacağı incelemelerin ardından netlik kazanacak.