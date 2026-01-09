Yeni haftaya girilirken, küresel piyasalar kritik makroekonomik verilerin açıklanacağı yoğun bir takvime odaklanmış durumda. ABD’den enflasyon ve perakende satışlar, Avrupa’dan büyüme ve sanayi üretimi verileri, Çin’den ticaret dengesi rakamları ve Türkiye’den gelecek para politikası ile dış ticaret verileri, fiyatlamalar üzerinde doğrudan etkili olacak başlıklar arasında yer alıyor.

HAFTANIN İLK GÜNLERİ: ABD VE ÇİN VERİLERİ ÖNE ÇIKIYOR

12 Ocak Pazartesi günü ABD 10 yıllık tahvil ihalesi piyasalar tarafından yakından izlenecek. Tahvil faizlerindeki olası hareketler, özellikle küresel hisse senedi ve emtia piyasalarında oynaklığı artırabilir.

13 Ocak Salı günü ise veri trafiği belirgin şekilde hızlanıyor. Türkiye’de cari işlemler dengesi açıklanırken, ABD cephesinde aralık ayına ilişkin TÜFE verileri, yeni konut satışları ve federal bütçe dengesi takip edilecek. Aynı gün Çin dış ticaret dengesi rakamları da küresel büyüme beklentileri açısından kritik sinyaller verecek.

ENFLASYON VE PERAKENDE SATIŞLAR PİYASALARIN RADARINDA

14 Ocak Çarşamba günü Türkiye dış ticaret endeksleri ile ABD ÜFE verileri öne çıkıyor. ABD’de perakende satışlar ve İngiltere GSYH verisi de küresel risk iştahını etkileyebilecek başlıklar arasında bulunuyor.

15 Ocak Perşembe günü, veri yoğunluğunun en yüksek olduğu günlerden biri olacak. İngiltere sanayi üretimi, Türkiye merkezi yönetim bütçe dengesi, Euro Bölgesi ticaret dengesi ve sanayi üretimi aynı gün açıklanacak. ABD tarafında ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed imalat endeksi ve New York Empire State imalat endeksi piyasaların yakın takibinde olacak. Ayrıca TCMB ve BDDK tarafından yayımlanacak haftalık para, banka ve menkul kıymet istatistikleri de yurt içi piyasalarda yakından izlenecek.

HAFTANIN KAPANIŞI: ALMANYA VE ABD SANAYİ VERİLERİ

16 Ocak Cuma günü Almanya TÜFE verisi Avrupa piyasaları için kritik başlık olurken, Türkiye’de TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi açıklanacak. Aynı gün ABD sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri, küresel büyüme görünümüne ilişkin önemli ipuçları sunacak.