Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü için Türkiye’nin geniş bir bölümünü kapsayan olumsuz hava koşulları uyarısı yayımladı. Son değerlendirmelere göre Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve batı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Yer yer kuvvetli fırtına seviyesine ulaşabileceği belirtilen rüzgarın, günlük yaşamı olumsuz etkilemesi öngörülüyor.

Trakya’da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, özellikle Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Aynı gün içerisinde İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale’nin güney ve doğu kesimlerinde de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve yağışlarla birlikte ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ani sel ve su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı risklerine karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekilirken, yetkililer vatandaşların resmi uyarıları yakından takip etmesini ve gerekli tedbirleri almasını istedi.