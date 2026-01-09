Yatırımcıların güvenli liman arayışıyla yoğun talep gösterdiği, ancak uzmanların sık sık "dikkat" uyarısı yaptığı Altın Sertifikası'nda (ALTINS1) beklenen düzeltme sert geldi.

Fiziki piyasada gram altın fiyatları ile borsadaki sertifika fiyatı arasındaki makasın rekor seviyeye ulaşması, kaçınılmaz sonu hazırladı.

MATEMATİK ZORLANDI: 6 BİN TL'LİK ALTIN, 10 BİN TL'YE SATILDI

Piyasa analistlerinin "balon" olarak nitelendirdiği süreçte, serbest piyasada gram altın 6.000 TL seviyelerinde seyrederken, ALTINS1 üzerinden hesaplanan gram altın fiyatı 10.000 TL'nin üzerine çıkmıştı.

Bu irrasyonel fiyatlama, fiziki altına kıyasla sertifikanın 5 kat daha hızlı yükselmesine neden oldu. Ancak bu "köpük" fiyatlama, son üç günde yerini panik satışlarına bıraktı.

TABANDAN KALKAMIYOR

Hafta ortasında 116,65 TL ile tarihi zirvesini gören ve ardından düşüşe geçen ALTINS1, Çarşamba ve Perşembe günlerinin ardından haftanın son işlem günü olan 9 Ocak Cuma gününe de taban fiyattan başladı.

• Güncel Fiyat: Sertifika, seans açılışıyla birlikte 95,69 TL seviyesine kadar geriledi.

• İşlem Hacmi: Saat 11.00 itibarıyla hissede 499 milyon TL'yi aşan yoğun bir işlem hacmi kaydedildi.

ALTIN DÜŞMEDİ, "MAKAS" KAPANDI

Yatırımcıların en çok merak ettiği konu ise "Altın düşmediği halde sertifika neden çakıldı?" sorusu oldu.

Piyasa uzmanlarına göre yaşanan bu kaybın temel nedeni, küresel altın fiyatlarındaki bir düşüş değil, sertifikanın "dayanak varlığa" (fiziki altına) göre aşırı primli işlem görmesiydi.

Son üç günde yaşanan taban serisi, şişen fiyatın (primin) geri verilmesi ve borsa fiyatının gerçek altın fiyatına yakınsama (makasın daralması) çabası olarak yorumlanıyor.

PANİK SATIŞLARI YANGINI KÖRÜKLEDİ

ALTINS1 gibi piyasa derinliği sınırlı olan enstrümanlarda, düşüş başladığında satış emirlerinin yığılması hareketi hızlandırıyor. Analistler düşüşü derinleştiren üç ana faktörü şöyle sıralıyor:

• Stop-Loss (Zarar Kes) Emirleri: Belirli seviyelerin kırılmasıyla otomatik satışların devreye girmesi.

• Kaldıraçlı İşlemler: Teminat tamamlama çağrılarıyla gelen zorunlu satışlar.

• Panik Psikolojisi: Düşüşü gören küçük yatırımcının "daha da düşecek" korkusuyla satış tuşuna basması.

