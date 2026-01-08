Ekonomi piyasalarının yakından takip ettiği Garanti BBVA Yatırım, 2026 yılına ilişkin makroekonomik beklentilerini kamuoyuna duyurdu. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 4 büyüyeceği öngörülürken, dezenflasyon sürecinin devamıyla birlikte kredi notu artışlarının masada olduğu vurgulandı.

DÖVİZ KURU VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Raporun en dikkat çeken kısımlarından biri döviz tahminleri oldu. Garanti BBVA Yatırım, 2026 yıl sonu için kur ve enflasyon rakamlarını şu şekilde öngördü:

Dolar/TL: 52,00

Euro/TL: 62,30

Yıl Sonu Enflasyon (TÜFE): %25

Politika Faizi: %32

Raporda, "Ana senaryomuzda 2026 yılında döviz kurlarında yaklaşık yüzde 21 yükseliş bekliyoruz. Enflasyon ve döviz kuru tahminlerimiz ışığında, TL’nin reel değerlenmesi 2026’da yüzde 6 seviyesinde gerçekleşecek" ifadelerine yer verildi.

BORSA İSTANBUL’DA HEDEF: 16.100 PUAN

Yatırımcıların odağındaki Borsa İstanbul için de iyimser bir tablo çizildi. Araştırma biriminin şirket değerlemeleri doğrultusunda, BIST 100 endeksi için 16.100 puan seviyesi öngörüldü.

Bu tahmin, borsanın önümüzdeki dönemde güçlü bir potansiyel barındırdığına işaret ediyor.

KREDİ NOTUNDA "YATIRIM YAPILABİLİR" SEVİYEYE DOĞRU

Raporda, Türkiye’nin kredi notuna ilişkin pozitif bir beklenti paylaşıldı. Moody’s, S&P ve Fitch’in mevcut notlarının yatırım yapılabilir seviyenin üç kademe altında olduğu hatırlatılarak şu değerlendirme yapıldı: "Ortodoks politikaların ve dezenflasyonun sürmesi, döviz rezervlerinin güçlenmesi ve cari açığın sürdürülebilir kalması durumunda 2026 yılında ek not artışları görebiliriz."

MEVDUAT FAİZLERİ NE OLACAK?

Mevduat faizlerinin, alınan makro ihtiyati tedbirlerin etkisiyle politika faizinin 1-2 puan üzerinde kalmaya devam edeceği öngörüldü. Stopaj oranlarının değişmediği varsayımıyla, mevduatın net getirisinin 2026’nın son çeyreğinde yüzde 25-27 aralığına gerileyebileceği tahmin ediliyor.

