Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı verilere göre, yabancı yatırımcılar 2 Ocak ile biten haftada Türk sermaye piyasalarına olan güvenini tazeledi. Yurt dışında yerleşik kişiler, haftalık bazda üç ana varlık grubunda da giriş gerçekleştirdi.

TAHVİL VE HİSSE SENEDİNE YOĞUN İLGİ

Yabancı yatırımcıların haftalık işlem hacmi incelendiğinde, en güçlü girişin devlet tahvilleri tarafında olduğu görüldü. 2 Ocak haftasında gerçekleşen net alım rakamları şu şekilde:

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS): 288,5 milyon dolar

Hisse Senetleri: 102,3 milyon dolar

Özel Sektör Tahvilleri (ÖST): 3,2 milyon dolar

YABANCI STOKLARI YÜKSELİŞTE

Piyasa değerindeki değişimler ve yeni girişlerle birlikte yabancıların elinde tuttuğu toplam varlık miktarında da artış kaydedildi. 26 Aralık haftasında 33 milyar 617 milyon dolar seviyesinde olan hisse senedi stoku, 2 Ocak itibarıyla 33 milyar 911,6 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yabancı yatırımcıların DİBS stoku ise 17,9 milyar dolardan 18 milyar 405,4 milyon dolara ulaşarak tahvil piyasasındaki ağırlıklarını artırdıklarını kanıtladı. Genel yönetim dışındaki sektörlerin (ÖST) toplam stoku ise 630,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yabancıların son 5 haftaya göre hisse senedi alımları

5 Aralık 2025

31 milyar 964,8 milyon dolar

12 Aralık 2025

33 milyar 66,6 milyon dolar

19 Aralık 2025

354,5 milyon dolar

26 Aralık 2025